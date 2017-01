artikel-ansicht/dg/0/

Lübben (DPA) Für die Fertigstellung des neuen Hauptstadtflughafens in Schönefeld will die zuständige Behörde am 27. Januar die letzte notwendige Genehmigung erteilen. Mit dem sogenannten sechsten Nachtrag zur Baugenehmigung wären dann alle vorliegenden Anträge zum BER genehmigt, sagte eine Sprecherin des Landkreises Dahme-Spreewald am Montag. Sie bestätigte damit einen Bericht des "Tagesspiegels" (Montag).