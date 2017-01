Berliner CDU fordert Gedenkstunde fÃ¼r Terroropfer

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Die Berliner CDU fordert eine Gedenkstunde im Bundestag für die Opfer des Terroranschlags vom 19. Dezember. "Der Angriff auf einen Weihnachtsmarkt im Herzen der deutschen Hauptstadt war zugleich ein Angriff auf unser ganzes Land. Deshalb ist der Deutsche Bundestag der richtige Ort, um der Opfer angemessen zu gedenken", erklärte der Vorsitzende der Landesgruppe Berlin in der CDU/CSU-Fraktion, Kai Wegner, am Montag. "Das Parlament sollte in der nächsten Sitzungswoche eine Gedenkstunde für die Ermordeten und Schwerverletzen sowie die Hinterbliebenen und Angehörigen abhalten."

Der Terroranschlag mit 12 Toten und mehr als 50 Verletzten müsse vollständig aufgeklärt, die Hintermänner zur Rechenschaft gezogen und die deutsche Sicherheitsarchitektur an die Bedrohungslage angepasst werden, so Wegner. "Doch auch angesichts dieser großen Herausforderungen darf ein würdiges Gedenken an die Opfer des Anschlags nicht in den Hintergrund geraten."