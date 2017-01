artikel-ansicht/dg/0/

Liebenwalde (OGA) Großes Glück hatte am Sonntagabend ein Mädchen in Liebenwalde. Die Jugendliche war im Dunkeln auf den zugefrorenen Mühlensee gegangen und eingebrochen. Zum Glück konnte sie sich an der Eisdecke festhalten und aus eigener Kraft wieder aus dem Wasser ziehen. Drei weitere Jugendliche hatten die Szene beobachtet und die Feuerwehr alarmiert.

Was genau passiert war, konnte der Leiter des Feuerwehreinsatzes, Tino von Spiczak Brzezinski nur rekonstruieren, denn als die Feuerwehrleute eintrafen, saß das Mädchen bereits - zwar bis zu den Knien durchnässt und durchgefroren, aber wohlbehalten - auf einer Bank am Rand des Sees. Ihre drei Begleiter hatten erzählt, dass die 14-Jährige sich mit dem Gang aufs Eis hatte beweisen wollen. Sie hätten erfolglos versucht, sie davon abzuhalten.

Das Mädchen ist losgegangen und war fast bis zur Mitte des Sees gekommen, als die Eisdecke brach.

"Das Mädchen hatte wirklich Glück", sagte am Dienstag Tino von Spiczak Brzezinski. Hätte sie es nicht geschafft, sich von allein wieder hochzuziehen, hätte die Feuerwehr sie draußen in der Mitte des Sees kaum finden und retten können.

Die Polizei hat in dem Zusammenhang noch einmal davor gewarnt, Eisflächen zu betreten. Grundsätzlich müsse immer abgewogen werden, ob das Eis tragfähig sei. Gerade aber in diesen Tagen sei der Gang aufs Eis problematisch. "Es gab bis jetzt erst wenige Tage, an denen es wirklich Frost gab", sagt Polizeisprecherin Dörte Röhrs. Wer das Eis betritt, sollte zudem immer darauf achten, wie groß die Wasserfläche ist und immer Personen in sicherer Nähe haben, die zur Not Hilfe holen können.