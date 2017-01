artikel-ansicht/dg/0/

Katars WM-OK sieht verbesserte Bedingungen der Arbeiter

Doha (dpa) Nach Ansicht der Organisatoren der Fußball-WM 2022 in Katar haben sich die Bedingungen der Arbeiter im Ausrichterland verbessert. Man arbeite immer an Verbesserungen, sagte Hassan Al Thawadi, Generalsekretär des Organisationskomitees, in Doha.

Bauarbeiterhelme hĂ€ngen an einer HebebĂŒhne in Doha. Die Organisatoren in Katar sehen verbesserte Bedingungen fĂŒr die Gastarbeiter im Ausrichterland der WM 2022.



© Andreas Gebert/dpa