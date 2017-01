Weniger Luftverkehr am Flugplatz

artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg (MOZ) Am Verkehrslandeplatz Strausberg sind im vergangenen Jahr deutlich weniger Maschinen gestartet und gelandet. Nach der neuesten Jahresstatistik gab es einen Rückgang um rund 6000 Flugbewegungen auf jetzt knapp 32 000. Zudem wird ein Minus beim Jahresergebnis erwartet.

Anwohner sowie Mitglieder und Sympathisanten des Bürgervereins gegen Fluglärm Strausberg und Umgebung wird es freuen, Geschäftsführung und Kommune vermutlich weniger: Die Zahl der Flugbewegungen am Flugplatz Strausberg mit der Kennung Eday ist das zweite Jahr in Folge zurückgegangen. Das sagt die Statistik, die die Flugplatz GmbH regelmäßig dem Hauptausschuss der Stadtverordnetenversammlung vorlegt.

Laut dem Papier wurden 2016 insgesamt 31 860 Starts und Landungen von Motorflugzeugen registriert. 2015 hatte es noch 37 802 gegeben, ein Jahr vorher sogar noch 42 289. Auffällig im Jahr 2016 ist insbesondere der Rückgang bei den Ultraleichtfliegern um rund ein Drittel. Statt knapp 15 000 Starts und Landungen solcher Maschinen waren es jetzt noch knapp 10 000. Motorsegler flogen Strausberg etwa 400-mal weniger an, so dass sich 2737 Bewegungen in der Übersicht finden, bei Motorflugzeugen gab es einen Rückgang um knapp 1000 auf jetzt 19 198.

Die Geschäftsführung der Flugplatz GmbH führte den Rückgang unter anderem auf wesentlich schlechtere Wetterlagen als in den Vorjahren zurück. Insbesondere habe es mehr Tage mit Seitenwind gegeben, der für die Klasse der Ultraleichtmaschinen (UL) sehr nachteilig sei. In dieser Klasse machte sich zudem der Wechsel einer Flugschule bemerkbar. Das neu ansässige Unternehmen verfolge ein anderes Geschäftskonzept, wolle eher den höherwertigen Luftsportbereich bedienen.

Zudem nutzt unter anderem die Ruwe Aero GmbH auch andere Plätze in Brandenburg für die praktische Ausbildung, zum Beispiel Pohlitz in der Nähe von Eisenhüttenstadt. Keine halbe Stunde entfernt, biete der Platz ausgezeichnete Trainingsbedingungen für Flugschüler und gestandene Piloten, hieß es bei der Eröffnung des Außenstandorts Ende Oktober.

Auch andere Nutzer verlagerten beispielsweise den Platzrundenverkehr an Nachbarflugplätze wie Finow, Neuhardenberg und Eggersdorf, berichtete Unternehmenssprecherin Stefanie Pflügner. Sie führte dies auf die Fluglärmproblematik und die höheren Entgelte in "lärmsensiblen" Zeiten, insbesondere am Wochenende, zurück.

Kurz vor dem Jahresende hatte Bürgermeisterin Elke Stadeler den Beteiligungsbericht für die städtischen Gesellschaften für 2015 vorgelegt. Darin ist auch die Flugplatz GmbH enthalten. Mit etwas höheren Flugbewegungszahlen. In dem Papier seien auch die reinen Segelflieger mit erfasst, erklärte Geschäftsführer Andreas Gagel die Differenz von etwa 4000.

Im Beteiligungsbericht ist auch die Rentabilität der Firma beleuchtet. Für 2015 ist ein Minus von rund 180 000 Euro ausgewiesen, das durch einen Zuschuss der Muttergesellschaft Strausberger Eisenbahn (STE) ausgeglichen wird. 2014 hatte es aufgrund eines Grundstücksverkaufs mal einen Überschuss gegeben. Für das Geschäftsjahr 2016 wird im Bericht ein negatives Ergebnis von 140 000 Euro prognostiziert. Mittelfristig werde der Flugplatz aufgrund "ungenügender eigener Ertragsleistung" weiter auf Zuschüsse bzw. Kapitaleinlagen der STE angewiesen sein, heißt es weiter. Von großer Bedeutung sei die Entwicklung bei den Berliner Flughäfen.

Was die eigenen Planungen angeht, steht im zweiten Quartal der Erörterungstermin zum Antrag auf Instrumentenanflugverfahren ins Haus. Überdies warte man auf die Baugenehmigung für einen Anbau am Tower.