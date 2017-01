Tausende Portugiesen nehmen Abschied von Staatsmann Soares

artikel-ansicht/dg/0/

Lissabon (DPA) Der Sozialist Mario Soares war ein enger Freund von Willy Brandt und Günter Grass - und in seinem Heimatland Portugal beliebt wie kaum ein zweiter Politiker. Am Tejo-Fluss nahmen nun Tausende Abschied von dem im Alter von 92 Jahren gestorbenen Staatsmann.

Tausende Menschen haben in Portugal Abschied vom ehemaligen Präsidenten und Ministerpräsidenten Mario Soares genommen. Bei einem Trauerzug durch Lissabon klatschten die Menschen am Straßenrand am Dienstag lauten Beifall. Einige warfen rote Rosen, andere riefen immer wieder "Obrigado!" (Danke). Der Sarg mit dem Leichnam des am Samstag im Alter von 92 Jahren gestorbenen Sozialisten wurde zunächst zum Rathaus und danach auf einem von vier weißen Pferden gezogenen Wagen zum Hieronymuskloster gebracht.

Im Kloster am Tejo-Fluss im Westen der Hauptstadt zogen dann Tausende von Menschen - darunter sehr viele Prominente aus Politik, Kunst und Wirtschaft - am aufgebahrten Sarg vorbei. Viele der Trauernden hatten Tränen in den Augen. Die Totenwache soll bis Dienstagnachmittag anhalten. Nach einer Trauerfeier soll Soares mit Staatsehren beigesetzt werden. Die Regierung des in Indien auf Staatsbesuch weilenden Ministerpräsidenten António Costa rief eine dreitägige Staatstrauer aus, die am Montag begann.

Soares war unter anderem zweimal Ministerpräsident (1976-78, 1983-85) und danach von 1986 bis 1996 in zwei Amtsperioden auch Staatsoberhaupt von Portugal. Vor der "Nelkenrevolution" von 1974, die die Diktatur stürzte, hatte der Regimegegner 1973 die Sozialistische Partei (PS) Portugals in Deutschland gegründet. Danach prägte der enge Freund von Willy Brandt und Günter Grass die Demokratisierung des Landes in entscheidender Form. Von seinen Landsleuten wurde er seitdem als "Vater der Demokratie" gefeiert.

Der sozialistische Regierungschef Costa schrieb in einem in der Zeitung "Diário de Notícias" veröffentlichten Nachruf, Soares habe nie um die Macht gekämpft, sondern "stets um die Freiheit". "Keiner hat nach der Revolution so viel für den Aufbau Portugals getan wie er", betonte der 55-Jährige. SPD-Chef Sigmar Gabriel sprach in einem Kondolenzschreiben von einem "schmerzlichen Verlust" auch für deutsche Sozialdemokraten.