Rodelpartie im Havelland

Havelland (MOZ) Für Autofahrer wurde das vergangene Wochenende in vielen Landesteilen Deutschlands zur gefährlichen Schlitterpartie. Im Havelland kamen dafür die großen und kleinen Schneefreunde auf ihre Kosten. Hier reichten bereits die wenigen Zentimeter Neuschnee aus, um Schlitten & Co. für eine Rodelpartie aus dem Schuppen zu kramen. Jeder noch so kleine Hang wurde in Anspruch genommen.Foto/Text: Faltin