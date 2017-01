GroÃŸbrand vernichtet Wohnhaus

artikel-ansicht/dg/0/

Woltersdorf (MOZ) Ein Großbrand hat am Sonntag ein Einfamilienhaus aus Holz in der Schubertstraße vollkommen zerstört. Fast 50 Einsatzkräfte kämpften bis tief in die Nacht gegen die Flammen. Die Polizei bezifferte den Schaden auf über 300 000 Euro. Laut Polizeibericht erlitt eine Person leichte Verletzungen.

Feuersbrunst in der Schubertstraße: Die Flammen, die im Holz reichlich Nahrung fanden, schlugen meterhoch aus dem Dach. Erst nach mehr als drei Stunden konnten die Feuerwehrleute in das Gebäude hineingehen.

Die erste Meldung, mit der die Woltersdorfer Feuerwehr um 16.58 Uhr alarmiert wurde, lautete noch "kleines Feuer". Vier Minuten später hieß es schon "Feuer groß" - Beleg für das rasante Tempo, in dem sich die Flammen in dem Haus in der Schubertstraße ausbreiteten. Die Flammen schlugen meterhoch aus dem Dach. "Als wir ankamen, stand die linke Giebelseite schon in Vollbrand", sagte Zugführer Roy Golleng von der Woltersdorfer Feuerwehr.

Vor ihm und seinen Leuten war schon der Rettungsdienst eingetroffen. Dessen Mitarbeiter wussten, dass niemand mehr im Haus war. "Ich habe noch einmal nachgefragt, dann konnten wir arbeiten." Wegen der Gefahr einer Durchzündung entschied Golleng gegen einen Innenangriff, also gegen den Versuch, zum Löschen in das Gebäude zu gehen. "Zehn Minuten später kam die Durchzüdung dann ja auch." Schon von unterwegs hatte er die Rüdersdorfer Feuerwehr mit deren Skylift alarmiert.

Die Woltersdorfer konnten ihre eigene Drehleiter nicht einsetzen, wegen des hohen Gefälles vor dem Haus. "Ab sieben Prozent wird es schwierig, die Drehleiter aufzustellen", sagte Verbandsführer Thomas Langner, der nach einer Stunde den Einsatz von Golleng übernahm - wegen der Zahl der zu dirigierenden Einsatzkräfte. Auch Kreisbrandmeister Klaus-Peter Schulz aus Grünheide kam. Außer den Woltersdorfern und Rüdersdorfern kamen ab etwa 17.30 Uhr sechs Feuerwehrleute aus Erkner dazu. Nach stundenlangem Löschen von oben mit Schaum und anderen Mitteln gingen Feuerwehrleute ab etwa 20.30 Uhr unter Atemschutz ins Gebäude. Der Gerätewagen Atemschutz aus Fürstenwalde wurde hinzugezogen - so konnten die Einsatzkräfte immer frische Atemschutzmasken nehmen.

Zu den Schwierigkeiten des Einsatzes gehörten auch die Wetterbedingungen. "Mir sind die Leute reihenweise ausgerutscht, wir mussten die Straße abstumpfen, damit wir arbeiten konnten", sagte Langner. Der rechte Giebelbereich sei auch mit dem Skylift schwer zu erreichen gewesen. "Wir mussten uns da auf Leitern voranarbeiten." Erst gegen 23.30 Uhr war der Einsatz beendet. Langner dankte den Anwohnern: "Die haben uns heißen Tee und Kaffee hingestellt."

Nach seinen Angaben ging der Brand von einem Elektro-Heizgerät aus, das außerhalb des Hauses unter einem Vordach aus Pappe stand. Langner geht davon aus, dass aufgrund der Brandfolgen und der durch das Löschen verursachten Schäden von dem Gebäude nichts zu retten ist.

Kriminaltechniker haben die Untersuchungen zur Brandursache übernommen, sie gilt als ungeklärt. Der Eigentümer des Hauses wollte sich zu den Vorkommnissen nicht äußern.