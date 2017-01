20 Prozent Wachstum in 10 Jahren

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1543315/

"Es sterben immer noch doppelt so viele Menschen wie geboren werden", nennt Rainer Miethe erst die schlechte Nachricht zur Bevölkerungsentwicklung 2016. "Aber", fügt der Ordnungsamtsleiter des Amtes Spreenhagen an, "wir wachsen dennoch, weil 517 Zuzügen nur 414 Wegzüge gegenüber stehen". Und so geht es schon seit mehr als zehn Jahren.

2006 lebten noch 6957 Menschen in den drei Gemeinden des Amtes. Ende 2016 waren es 8313. Das sind knapp 20 Prozent mehr. In Gosen-Neu Zittau sind es sogar 32 Prozent - aus 2343 Einwohnern wurden 3102. In Rauen liegt das Plus bei 18 Prozent - aus 1678 wurden 1984. Spreenhagen wuchs um 10 Prozent - die Einwohnerzahl stieg von 2936 auf 3227.

Vor allem Zuzüge bestimmen den Trend. "In Spreenhagen haben wir jetzt aber so ziemlich alle Grundstücke verkauft", sagt Miethe. So seien etwa alle Flächen am Kanalweg vergeben. Gosen wachse, da die Paasche AG beständig die alten Blöcke auf dem ehemaligen Stasi-Gelände saniere. "Wir müssten neue Baugebiete schaffen", weiß Amtsdirektor Joachim Schröder. Der Flächennutzungsplan würde Möglichkeiten bieten. Das Gosener "Fisch-Viertel" nennt er als Beispiel. In Aal- und Schleiweg etwa gebe es Wochenendhäuser, die in Wohnhäuser umgewandelt werden könnten. In Neu Zittau seien die Möglichkeiten aufgrund des Trinkwasser-Einzugsgebiets knapp.

Auf die Frage, ob das Amt angesichts der geplanten Gebietsreform die 10 000-Einwohner-Marke anpeile, um selbstständig zu bleiben, antwortet Schröder scherzhaft: "Na logisch, die 100 000 sogar." Ginge es nach ihm, könnte der aktuelle Zuschnitt erhalten bleiben. Schon bei der Gemeindegebietsreform 2003 war Spreenhagen das einzige an Berlin grenzende Amt, das Amt bleiben durfte. "Von Rauen bis Gosen zieht es sich weit, da ist der Gedanke, eine Gemeinde zu bilden, blödsinnig", findet Schröder. Zudem stehe das Amt damals wie heute wirtschaftlich gut da, sagt Miethe. Die Zahl der Gewerbebetriebe stieg auf mehr als 900. Im Gewerbegebiet Spreenhagen sind alle Grundstücke vergeben, auch in Gosen-Neu Zittau sei die Entwicklung stabil. Zudem habe das Amt nach wie vor keine Schulden. Ob er mit der Entwicklung zufrieden ist, muss Miethe daher nicht lange überlegen: "Na sicher!", sagt er.