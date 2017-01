Boris Johnson besucht Trump-Team

artikel-ansicht/dg/0/

Washington (dpa) Noch vor der offiziellen Amtsübernahme des künftigen US-Präsidenten Donald Trump hat Großbritanniens Außenminister Boris Johnson in den USA Vertreter des Trump-Teams getroffen. Zu einer Begegnung mit dem Republikaner oder seinem designierten Außenminister Rex Tillerson sei es aber nicht gekommen, berichteten US-Medien am Montag. Stattdessen habe sich Johnson mit Vertretern des Beraterstabes Trumps in New York und dann mit Abgeordneten in Washington getroffen. Es ist ungewöhnlich, dass ausländische Amtsträger noch vor Amtsantritt neu gewählter Regierungen zu Besuch kommen.