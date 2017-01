GroÃŸes Interesse fÃ¼r die CDU

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Zwei CDU-Landtagsabgeordnete (Andreas Gliese und Henryk Wichmann), der mögliche neue SPD-Landrat (Rolf Lindemann) und eine Linken-Bürgermeisterin (Dagmar Püschel): Das Interesse am diesjährigen Neujahrsempfang des CDU-Stadtverbandes und des CDU-Ortsverbandes Neuzelle war groß. Ingrid Freninez, derzeit Vorsitzende des Stadtverbandes, konnte nicht nur eigene Parteifreunde begrüßen, sondern auch Gäste anderer Parteien, von Verbänden, Unternehmen und Einrichtungen. Wahrscheinlich sind es bevorstehende Wahlen - Landrat und der Bürgermeisterposten in Eisenhüttenstadt -, die das Interesse haben steigen lassen. Ingrid Freninez wehrte gleich die Vermutung ab, dass hinter dem gemeinsamen Neujahrsempfang der CDU Neuzelle und Eisenhüttenstadt eine Fusion stecke. Dem ist nicht so. Der Stadtverband ließ derweil noch nicht blicken, ob er zur Bürgermeisterwahl mit einem eigenen Kandidaten oder einer eigenen Kandidatin antritt.