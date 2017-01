Neu: Jeden Mittwoch "Spielbar"

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) Mit vielfältiegn Angeboten wartet auch in diesem Jahr das Hüfnerhaus auf. Montags trifft sich um 10 Uhr eine Feldenkrais-Gruppe und am Nachmittag findet eine Kreativwerkstatt "Handarbeiten" für Frauen und Mädchen statt. Mittwochs ab 15 Uhr verwandelt sich die gemütliche Küche des Hüfnerhauses in ein offenes Näh-Café und freitags trifft sich die interkulturelle Musikgruppe für Kinder. Jeden letzten Freitag im Monat lädt das Hüfnerhaus zur Küche international ein. "Ab 14 Uhr wird gemeinsam gekocht und ab 16 Uhr können die internationalen Speisen gekostet werden. Am 27. Januar wird die persische Küche zu Gast im Bürgerzentrum sein", informiert Sonja Palfner, die Leiterin des Bürgerzentrums.

artikel-ansicht/dg/0/1/1543319/

Neu ist das Angebot der "Spielbar - Brettspiele, Kartenspiele, Gesellschaftsspiele". Jeden Mittwoch von 16 bis 18 Uhr können sich Spielbegeisterte jeden Alters treffen. Sonja Palfner ist gespannt, wie die Beteiligung sein wird. "Denn immerhin wurde sowohl bei unserer Fragebogenaktion als auch bei der Ideenwerkstatt im letzten Jahr ein Spieletreff gewünscht. Das ist also kein Angebot, das im luftleeren Raum entstanden ist."

Neu ist auch ein offenes Bastelangebot für Kinder. Die Bastelbande trifft sich jeden ersten Freitag im Monat von 15 bis 17 Uhr. Los geht es am 3. Februar und gebastelt wird an diesem Tag mit Müll. "Dieses Angebot", so Sonja Palfner, "haben wir geschaffen, weil wir 2016 bei Veranstaltungen gesehen haben, wie viel Spaß die Kinder daran haben und wie wahnsinnig kreativ sie sind."

Eltern wird in diesem Jahr eine ganze Themenreihe unter dem Motto "Eltern wollen's wissen!" geboten. So wird es beispielsweise am 14. März eine Veranstaltung zum Thema "Soziale Netzwerke, Internet und Kinder" geben. "Der Workshop soll Eltern und Erziehende von Grundschulkindern dabei unterstützten, Orientierungswissen über Soziale Netzwerke zu erwerben, damit die Kinder in und mit der digitalen Welt nicht alleine gelassen werden", erklärt Sonja Palfner..

Den internationalen Kindertag am 1. Juni nehmen das Hüfnerhaus und die Fontane-Grundschule zum Anlass, Aktionen unter dem Motto "Erzählräume für Kinder" zu starten. Im Herbst folgt dann noch eine Themenwoche "Altes Handwerk". Außerdem wird die Ausstellung über das Leben und die Geschichte der Hüfner zu sehen sein. "Der Grundgedanke dahinter ist, dass das Hüfnerhaus ein lebendiges Denkmal sein soll" erklärt Sonja Palfner. "Es gab einigen Unmut darüber, dass die Ausstellung aus dem Dachgeschoss entfernt wurde. Aber ich halte es für sinnvoller, das ganze Haus für Angebote zu nutzen und die Ausstellung temporär und gekoppelt an attraktive Aktivitäten im Rahmen einer Themenwoche zu zeigen."

Weitere Informationen unter: www.huefnerhaus.de