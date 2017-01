Linken-Protest, aber US-Army kommt spÃ¤ter

artikel-ansicht/dg/0/

Lehnin (MOZ) Um gegen die seit dem Wochenende laufende Verlegung einer US-Panzerbrigade nach Polen zu demonstrieren, hatten die Brandenburger Linken am Montagabend zu einer Kundgebung am Bundeswehr-Truppenübungsplatz Lehnin (Potsdam-Mittelmark) aufgerufen. Anlass dafür war, dass dort am Montagabend rund 65-US-Militärfahrzeuge und etwa 120 Soldaten eintreffen sollten, um in Brandenburg zu übernachten. Sie gehören nicht zum Großteil der Kampftechnik, der mit Zügen nach Polen gebracht wird. Kurz vor der Kundgebung wurde jedoch bekannt, dass die Amerikaner ihre Planungen um einen Tag verschoben haben und voraussichtlich erst heute Abend in Lehnin eintreffen.