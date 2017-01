"Es kommt auf die Begabung an"

artikel-ansicht/dg/0/

Klein Neuendorf (MOZ) Seit zehn Jahren wird am 10. Januar weltweit der Tag der Blockflöte gefeiert. Auch in Märkisch-Oderland ist der Klassiker unter den Anfänger-Instrumenten noch immer beliebt. Ines Schwarzbauer aus Klein Neuendorf bringt Musikschülern seit fünf Jahren die Flötentöne bei.

Neun Schüler erlernen derzeit bei Ines Schwarzbauer im Letschiner Ortsteil Klein Neuendorf das Blockflötenspiel. Ein Instrument, das manchmal noch belächelt, aber sehr gern gelernt wird, weiß die Musiklehrerin. In der Grundschule hatte die 50-Jährige selbst Blockflöte spielen gelernt, später dann in einem Berliner Ensemble Altflöte gespielt. "Kinder, die mehrere Jahre dieses Instrument lernen, wechseln häufig von der Sopran- zur Altflöte", erklärt sie.

Die Sopranblockflöte eigne sich sehr gut für Anfänger. "Intelligenz und Talent sind wichtig. Interessiert sich ein Kind für Musik, ist es manchmal schon einem Vierjährigen möglich, zu beginnen", sagt Ines Schwarzbauer. Aufgeschlossene Kinder, die Spaß an der Musik, am Singen und Tanzen haben, seien besonders geeignet, ein Instrument zu erlernen. Manchmal habe sie allerdings auch schon Kinder in ihrem Unterricht gehabt, denen denen das Lernen sehr schwer fiel. "War ein Kind beispielsweise noch nicht in der Kita und ist es nicht gewöhnt, auch auf einen fremden Erwachsenen zu hören, ist auch der Blockflötenunterricht schwierig", erklärt sie.

Ines Schwarzbauer unterrichtet normalerweise jeweils 45 Minuten, startet in diesem Jahr aber auch mit 30-minütigem Unterricht. "Das hat eher etwas mit Zeitnot zu tun. Jüngere Kinder können nach der Schule nicht erst am Abend 45 Minuten zum Unterricht kommen", erklärt sie. Allerdings sei die halbe Stunde für sie auch die Grenze. Es gebe auch Schulen, die 15-minütigen Flötenunterricht anbieten würden. Das komme für sie nicht in Frage. "Es braucht schon ein wenig mehr Zeit, um dem Kind etwas zu vermitteln."

Mit ihren Schülern, die sie am Klavier begleitet, übt die Klein Neuendorferin auch das Notenlesen und Harmonielehre. "Manche können schon nach zehn Minuten erste Töne nachspielen. Es kommt auf die Begabung an", erklärt sie. Die ersten zwei bis drei Töne seien schon in der ersten Stunde machbar. Das Lied vom "Kuckuck" können viele Kinder dann schon bald spielen. "Bei der Blockflöte kommt es schnell zu einem Erfolgserlebnis, denn allein durch das Hineinpusten entsteht ja schon der erste Ton", weiß die Musiklehrerin.

Sie fördert bei den Kindern auch die Kreativität. Etwa, wenn sich die Schüler selbst Melodien ausdenken und sie zu Papier bringen. "Es ist sehr schade, dass die Blockflöte immer noch als langweiliges Instrument verpönt ist", sagt Schwarzbauer. Es gebe tolles Material zum Lernen, das sie individuell für die Schüler auswählt.

Die Kreismusikschule Märkisch-Oderland empfiehlt den Blockflöten-Unterricht ab der ersten Klasse, da nach Noten gelernt wird und es einfacher ist, wenn die Kinder schon ein wenig lesen können. "Derzeit gibt es keine freien Plätze, aber man kann sich bei Interesse auf eine Warteliste setzen lassen", erklärt Sylke Müller, Sachbearbeiterin in der Kreismusikschule. Der Unterricht findet anfangs häufig in der Gruppe zu Zweit für je 30 Minuten statt. Während die Ausbildung oft mit einfachen Kinderliedern beginne, können später Stücke verschiedener Musikrichtungen erlernt werden. "Es gibt auch individuellen Unterricht für Fortgeschrittene", so Müller.

Hanni Bode aus Neutrebbin bietet jenen, die schon ein paar Töne spielen können, einen Flötenkreis zum Mitmachen an. Dort wird alle 14 Tage gemeinschaftlich als Ensemble "Holz und Wind" musiziert. "Die Spieler sind zwischen acht und 75 Jahre alt", sagt Hanni Bode. "Es wäre toll, wenn es auch für geübte Spieler eine Weiterbildungsmöglichkeit in der Umgebung geben würde", wünscht sie sich. Zu ihr kommen einige Schüler in den Flötenkreis, die von Ines Schwarzbauer unterrichtet werden.