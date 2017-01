Ã„rger Ã¼ber wilden SperrmÃ¼ll

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Wild abgelagerter und vor allem nicht angemeldeter Sperrmüll sorgt in Eisenhüttenstadt immer wieder für Ärger. Zumal an Stellen, wo ausrangiertes Mobiliar liegt, schnell anderer Müll hinzukommt, sich Dreckecken bilden.

Eigentlich ist es ganz einfach: Wenn man umzieht oder neue Möbel erhält, seine alte Küche, die Couch oder Schränke entsorgen will, dann kam man sich beim kommunalen Wirtschaftsunternehmen Entsorgung (KWU) melden. Dort bekommt man einen Termin, wann der Sperrmüll vor die Tür zu stellen ist, damit er von den Müllautos des KWU abgeholt wird. Zweimal im Jahr können Einwohner im Landkreis Oder-Spree diesen kostenlosen Service, der über die Müllgebühr finanziert wird, in Anspruch nehmen.

Soweit die Theorie, doch die Praxis sieht sehr viel unschöner aus - und sorgt für Ärger. Ein Beispiel erzählte vor einiger Zeit eine Anwohnerin aus dem Archenholdring bei einer Einwohnerversammlung für den VI. Wohnkomplex (WK). Wenn sie aus dem Fenster schaue, blicke sie auf einen Müllplatz, der sich auf einer Fläche zwischen zwei Wohnblöcken befinde. "Da liegt täglich Sperrmüll", sagte sie. Auch im Beschwerdeportal "maerker" im Internet spielt das Thema eine Rolle. "Im VI. WK kommt es ständig wiederholt zu unangemeldeten Sperrmüllablagerungen an den Müllstandplätzen", schreibe dort ein verärgert Anwohner. Unhaltbare Zustände seien das und er macht den Vorschlag. "Man sollte nicht nur Belohnungen für erwischte Graffiti-Schmierer ausloben sondern auch für erwischte Dreckfinken." Aus seine Sicht tun die Wohnungsunternehmen und die Stadt zu wenig gegen die Missstände.

"Die Müllproblematik nimmt zu", gab Enrico Hartrampf, Leiter Wohnungswirtschaft bei der städtischen Gebäudewirtschaft (Gewi), bei der Einwohnerversammlung zu. Und das Problem gibt es nicht nur im VI. WK sondern auch in anderen Bereichen der Stadt. "Das kommt ganz, ganz häufig vor." Den Vorwurf, zu wenig zu tun, will er nicht stehen lassen. Die Hausmeister erfassen die Müllstellen und geben sie an das KWU weiter. Allerdings wird der Müll nicht sofort entsorgt. In der Antwort der Stadtverwaltung im ",maerker" heißt es: "Das KWU stellt die Abholungstouren nicht täglich zusammen, so dass Sperrmüllablagerungen mitunter längere Zeit nicht abgeholt werden." Darauf machte auch Enrico Hartrampf aufmerksam.

Anders wäre es, wenn der Verursacher sofort ermittelt werden könnte. Dann könnte man ihn verpflichten, den Müll wegzuräumen und könnte ihn sogar mit einem Bußgeld belangen. Doch so einfach ist das gar nicht. Martina Harz, Leiterin des Fachbereiches Bürgerverwaltung und Ordnungsservice, sagte bei der Einwohnerversammlung, dass die Verwaltung auf Hinweise angewiesen sei. Falls es zu einem Gerichtsprozess kommt, weil jemand gegen den Bußgeldbescheid wegen illegaler Müllentsorgung vorgeht, werden Zeugen benötigt. Ein möglicher Anzeigeerstatter muss dann auch benannt werden. Martina Harz appelliert deshalb an die Zivilcourage. Gleichzeitig beklagte sie aber auch die Unvernunft und Ignoranz vieler Leute, die es nicht stört, den Müll einfach am Straßenrand abzustellen. "Es stört nur den, der sich ordentlich verhält." Nicht immer stößt man auf gute Erfahrungen, wenn man Schmutzfinken direkt anspricht. Die Frau, die sich in der Einwohnerversammlung zu Wort gemeldet hatte, schilderte die Reaktion auf ihren Hinweis so: "Alte, was willst Du?", habe man ihr gedroht.

Wer nicht so lange warten will, bis das Müllauto die ausrangierten Hausgegenstände abholt, kann Sperrmüll bis zu einem Umfang von einem Kubikmeter auch direkt zur Abfallkleinmengenannahmestelle bringen, die sich in Eisenhüttenstadt in der Oderlandstraße befindet. Oder man setzt sich mit Möbelbörsen, die es zum Beispiel in der Fährstraße gibt, in Verbindung. Die vermitteln gut erhaltene Möbelstücke an Bedürftig weiter.

2015, neuere Zahlen liegen noch nicht vor, hat das KWU im Landkreis Oder-Spree 6750 Tonnen Sperrmüll eingesammelt, eine deutliche Steigerung zu den Vorjahren.