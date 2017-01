Anders als befÃ¼rchtet

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1543328/

Seitdem die Kinder im Februar vorigen Jahres eingeschult wurden, hat sich einiges getan. Die Vorbereitungsklasse wurde aufgelöst. Die Kinder seien seit Ende vergangenen Schuljahres auf die einzelnen Klassen verteilt worden, berichtet die Schulleiterin. Dennoch seien auch für dieses Schuljahr die beiden Lehrkräfte - beide Quereinsteiger - mit jeweils 20 Stunden genehmigt worden. "Die beiden helfen uns wirklich enorm", betont Birgit Schellhase, seit einem Jahr Leiterin der Fontane-Grundschule. Trotz Verteilung auf die unterschiedlichen Stufen müssten einige der Kinder noch zusätzlich gefördert werden. Daher erhalten manche eine zusätzliche Stunde, um den Stoff aus dem Unterricht aufzuarbeiten. Schließlich bereite die Sprache vielen Schülern noch Schwierigkeiten, so Schellhase. Dennoch: "Bei jedem Kind ist es anders", betont sie. Ständig würden sie und das Lehrerkollegium sich mit der Situation der Flüchtlingskinder auseinandersetzen, um zu schauen, ob sie in der jeweiligen Klasse gut aufgehoben sind. Die Bandbreite in der Lernfähigkeit der neuen Schüler ist groß. "Nicht bei jedem Kind klappt es gut", weiß die Schulleiterin.

Etwa zwei Analphabeten gibt es laut Schellhase an der Schule. In beiden Fällen hat es sich als ratsam erwiesen, sie zurückzusetzen. "Erstmal sind wir nach dem Geburtsalter gegangen", erklärt Birgit Schellhase. Bei einem Schüler hat sich die Rückversetzung bereits als sinnvoll herausgestellt. "Der lebt jetzt richtig auf", beschreibt sie. Es falle ihm nun leichter, dem Unterricht zu folgen, und er bringe sich stärker ein.

Aber auch ganz andere Fälle gibt es: Ein paar Schüler wiederum seien in eine höhere Klasse gekommen, so die Schulleiterin. Bei einigen sei es eine Freude, wie sie sich entwickeln. Ein Flüchtlingsmädchen in der fünften Klasse habe im Deutsch-Grammatik-Test besser abgeschnitten als viele ihrer Mitschüler. "Da kann man sagen: Hut ab", bringt Birgit Schellhase ihre Bewunderung zum Ausdruck.

Von der ersten bis zur fünften Klasse befinden sich laut der Schulleiterin inzwischen in allen Stufen die 24 Flüchtlingskinder, die aus Syrien, Afghanistan, Tschetschenien und dem Irak stammen. Zwischen zwei und sieben Kinder seien jeweils in den einzelnen Klassen, so Schellhase. Einige von ihnen hätten bereits eine gute Schulbildung, andere seien noch nie in eine richtige Schule gegangen, resümiert die Schulleiterin. Welche Voraussetzungen sie auch immer mitbrächten, es sei wichtig, "dass sie erstmal einen vernünftigen Start hier haben." Durch die Sprachbarriere sei es in einigen Fällen schwierig herauszufinden, woher die Lernschwierigkeiten kommen, sagt Birgit Schellhase. Bei manchen handele es sich möglicherweise um Lernprobleme, die einer sonderpädagogischen Betreuung bedürfen, genauso könne dem auch ein Trauma zugrunde liegen. "Man weiß nicht, was die Kinder alles mitbekommen haben."

Trotz Einschränkungen bei manchen Schülern und nötiger zusätzlicher Förderung: Die Befürchtung, dass die Schule mit den Flüchtlingskindern überfordert sei, habe sich nicht bestätigt. Am Anfang hätten viele gedacht, dass es nicht funktionieren könne, erinnert sich Birgit Schellhase. "Aber irgendwie läuft es." Die Flüchtlingskinder hätten zwar Anspruch auf Sprachförderung, Sonderregelungen gebe es für sie aber keine. "Wir versuchen, alle gleich zu behandeln."