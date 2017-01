Neuer Anfang und viel Potential

artikel-ansicht/dg/0/

Falkensee (MOZ) Mit geschätzt mehr als 2.000 Besuchern ist der HavellandBau am Wochenende in der neuen Stadthalle nach längerer Pause ein neuer Anfang gelungen. Über 40 Unternehmen stellten neue Produkte und Dienstleistungsangebote für Bau-, Sanierungs- und Renovierungswillige vor.

Die Aussteller zeigten sich mit dem Ergebnis ihrer Messebeteiligung rundweg zufrieden. Im Urteil der Besucher schloss die Messe jedoch höchst uneinheitlich.

"Mein Traum", äußerte sich Elke Levin aus Falkensee, beglückt über eine begehbare Duschbadewanne. "Vier Euro Eintritt für so ein bisschen Ausstellung, das ist doch ganz schön happig", meinte hingegen ein Althauseigner nach vergeblicher Suche von mindestens drei Angeboten, um die Heizung von Öl auf Gas umstellen und die Hausfassade reinigen lassen zu können.

Auf Ausstellerseite sagt Marc Eschenbach vom Schlüssel- undSicherheitsdienst in der Spandauer Straße erfreut: "Wir haben Termine mit mehreren Interessenten und fahren zu ihnen hin." Ähnlich berichtet Dirk Neumann von der Tischlerei Tischler: "Ich habe viel beraten und viel informiert. Deshalb habe ich ein gutes Gefühl, dass etwas wird." Pawel Mrotzkoreski vom Traumzaun 24 in Berlin unterscheidet: "Mit 14 Preisanfragen war der Samstag sehr gut, am Samstag dominierten Gucker."

So wie viele Besucher hätte sich auch Messeveranstalter Achim Dankert deutlich mehr Aussteller gern gewünscht und bedauert, dass umworbene mögliche Mitmacher ausblieben. Einen vermutlichen Grund dafür nannte Schirmherr Bürgermeister Heiko Müller (SPD): "volle Auftragsbücher".

Freilich steht dagegen, dass auch langjährige institutionelle Partner fernblieben, wie die Lokale Agenda 21. Wegen des Neustarts nach langer Pause darf die 7. Bau-Fachmesse gleichwohl als recht gelungen gelten.

Fürs erste Wochenende 2018 ist die nächste Folge angesagt, die zweite in der neuen Stadthalle. Da müssen sich die nd messe consult und Stadthallen-Eventmanager Heiko Richter mächtig ins Zeug legen, damit die HavellandBau Falkensee langsam aus dem Schatten der internationalen bautec berlin hervortritt und zudem die verdiente Resonanz findet.