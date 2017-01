Weniger EinsÃ¤tze als 2015

artikel-ansicht/dg/0/

Stadtbrandmeister Alexander Voigt (35) sagt, das vergangene sei für die Feuerwehr ein gutes Jahr gewesen. Es gab keinen nennenswerten Ausfälle, alle Einsätze konnten pflichtgemäß erledigt werden und eine große Zahl der Kameraden hätte sich im Rahmen der Kreisausbildung qualifiziert- als Sprechfunker, Atemschutzgeräteträger, für technische Hilfeleistungen, Truppführer, Maschinist für Löschfahrzeuge und Hubrettungsfahrzeuge (Drehleiter). 17 Kameraden waren zur Grund- und erweiterten Ausbildung. In der Landesausbildung - ebenfalls an der Feuerwehrschule in Eisenhüttenstadt -qualifizierten sich zwei Kameraden zum Gruppenführer und Matthias Kieper, jetzt Stellvertretender Ortswehrführer in Radinkendorf, zum ein Ortswehrführer. "Alle diese Ausbildungen finden ja vorwiegend an den Wochenenden statt, an denen die Kameraden ihre Freizeit opfern", lobt Voigt.

Insgesamt zählt die Beeskower Feuerwehr einschließlich der Ortswehren in Schneeberg, Oegeln, Neuendorf und Radinkendorf 114 Einsatzkräfte. "Die Zahl ist gut", sagt Voigt. Damit könne die Einsatzbereitschaft gewährleistet werden. "Aber es können immer mehr sein", schiebt er werbend hinterher. Um die Tagesbereitschaft zu sichern, müssen immer 21 Kameraden - auch aus den Ortsteilen - abrufbereit sein, erklärt Voigt. "Das geht bei uns als freiwilliger Feuerwehr nur, weil viele im Schichtsystem arbeiten. Denn alle sind berufstätig." Vor Jahren hatte die Beeskower Wehr aufgrund zahlreicher arbeitsloser Kameraden noch bessere Bedingungen, was die Abrufbereitschaft betrifft.

Um den Nachwuchs ist dem Stadtbrandmeister im Moment nicht bange. "Nach unserem Tag der offenen Tür im Mai, bei dem die Kinder und Jugendlichen sich selbst als Feuerwehrmann ausprobieren durften, haben wir etliche Neuanmeldungen für die Jugendfeuerwehr bekommen", berichtet Voigt. 25 "Mann" stark ist die Jugendgruppe in Beeskow unter Leitung von Lothar Lehmann, in Neuendorf leitet Ronny Butke die 14-köpfige Gruppe, in Radinkendorf kümmert sich Rico Weißbach um zwölf junge Feuerwehrleute. Schon mit sechs Jahren ist eine Aufnahme möglich, zum Einsatz mitfahren, darf man erst ab 16 Jahre.

84 Einsätze ist die Beeskower Feuerwehr im vergangenen Jahr gefahren, 22 weniger als 2015. Das meiste - insgesamt 45 Einsätze - waren technische Hilfeleistungen. "Das Schlimmste sind immer die Unfälle mit Personenschaden, so wie der am 6. Dezember, als wir in der Storkower Straße einen toten jungen Mann aus dem Auto bergen mussten. Oder am 21. August, wo wir in der Kohlsdorfer Straße einen schwer Verletzten, der an einen Baum gefahren war, aus dem Fahrzeug schneiden mussten." Solche Ereignisse seien auch für manchen Kameraden schwer verkraftbar. "Das wichtigste ist, dass wir danach darüber sprechen", so Voigt. Am 30. Juli musste die Feuerwehr mit Frankfurter Tauchern einen Mann aus der Spree bergen, der nach einem Sprung ins Wasser nicht mehr aufgetaucht war. 15 Mal rückte die Wehr zu Brandeinsätzen aus, darunter auch zu dem Industriebrand am 17. Dezember in Fürstenwalde. 22 Mal setzte die Feuerwehr Kräfte und Fahrzeuge ohne Not in Bewegung: Fehlalarm "Davon hatten sich elf Mal Brandmeldeanlagen eingeschaltet, ohne dass es tatsächlich gebrannt hätte." Die daraus entstehenden Kosten für die Feuerwehr muss der Besitzer der Brandmeldeanlage erstatten, berichtet Voigt.

Höhepunkte im neuen Jahr werden der Stadtbereichssausscheid am 13. Mai in Oegeln sein, wo gleichzeitig die Oegelner Wehr ihr 90-jähriges Jubiläum feiert, und der 16. Juni. "Im Rahmen des Stadtfestes feiert die Beeskower Wehr ihr 135-jähriges Bestehen", berichtet Voigt. Einzelheiten werden noch nicht verraten, man sei mit Partnern noch in den Abstimmungen.