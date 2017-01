Reflexhaft, aber richtig

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Das Verhalten in angegriffenen Staaten ist stets gleich. Der Erfolg auch. In den USA, in Frankreich, in Großbritannien, in Belgien, ja, in allen Staaten, die zum Ziel von Terror wurden, geschah danach das Gleiche. Die Regierungen reagierten mit schärferen Gesetzen und umfangreicheren Befugnissen für die Behörden.