Verluste mit der Maut

(MOZ) Was hat sich der Bundesverkehrsminister gefreut, als die EU-Kommission das CSU-Lieblingsprojekt Pkw-Maut doch noch durchwinkte. Mal davon abgesehen, dass Österreicher und Holländer weniger überzeugt sind und klagen wollen: Umsonst war die Zustimmung nicht zu haben. Die auf den Cent genaue Entlastung der deutschen Autofahrer um den Betrag der Maut ist vom Tisch. Offizielle Begründung: Umweltschutz. Wer ein emissionsarmes Auto nach der Norm Euro 6 fährt, bekommt mehr erstattet, als ihn die Maut kostet. Nun aber ist Euro 6 Standard, wenn man heute ein Auto kauft. Jahr für Jahr also wird der Betrag, den die Maut einspielt, kleiner. Wenn überhaupt ein einziger Cent, auch angesichts der nötigen Bürokratie, übrig bleibt. Die neueste Prognose geht von einem Verlustgeschäft aus. Eine Hilfe für bröckelnde Straßen wird die Maut also nicht.