Im Eiltempo durchs Netz

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1543336/

Bis Ende 2018 soll deutschlandweit jeder, der das möchte, im Internet Übertragungsgeschwindigkeiten von 50 MBit/s nutzen können. Das ist das Ziel eines Bundesförderprogramms, mit dessen Hilfe die infrastrukturellen Voraussetzungen für schnelles Internet geschaffen werden sollen. Frankfurt hatte sich als eine der ersten Kommunen um die Förderung beworben und als erste Kommune in Brandenburg einen Zuwendungsbescheid für die Marktuntersuchung erhalten.

Inzwischen sind die Marktuntersuchung abgeschlossen und die Planung des Förderprojektes in Angriff genommen worden. Und auch die dritte Runde des Bewerbungsweges ist jetzt absolviert worden: die Beantragung der nötigen Fördermittel. Bis einen Tag vor Heiligabend hat der Bereich Wirtschaftsförderung der Stadtverwaltung daran gearbeitet. Am 28. Oktober 2016 hatte die Stadt den Förderantrag, den sie zusammen mit dem TüV Rheinland, der mit der Marktuntersuchung beauftragt worden war, erarbeitet hatte, eingereicht. Dieser musste nach einer ersten Sichtung überarbeitet werden. "Wir haben bis zum 23. Dezember daran gearbeitet und den überarbeiteten Antrag dann am Nachmittag fristgerecht per Kurier zur Prüfstelle geschickt", sagt Mario Quast, Wirtschaftsreferent in der Stadtverwaltung.

Bis spätestens Anfang März rechne man jetzt mit dem Zuwendungsbescheid, erklärt er. "Wir sind da sehr optimistisch, unter anderem, weil von der Prüfstelle nur fünf Fragen für eine Nachjustierung gekommen waren." Geprüft werden die Anträge von der Atene Kom GmbH in Berlin, die als Dienstleister des Bundes agiert. Frankfurts Förderantrag benennt Gesamtinvestitionen von bis zu 12 Millionen Euro. Bis zu 10 Millionen Euro davon - die sogenannte Wirtschaftlichkeitslücke - wären förderfähig und würden im Idealfall komplett vom Bund und vom Land getragen. Den Rest muss der Investor, der mit dem Ausbau der Infrastruktur beauftragt wird, finanzieren. Die Stadt müsste im Idealfall nichts dazugeben. "Es wird mehrere Ausschreibungen für mehrere Teilbereiche geben", informiert Mario Quast.

Dass Frankfurt in Sachen schnelles Internet erheblichen Nachholbedarf hat, zeigt das Ergebnis der Marktuntersuchung. Demnach sind nur an 47,2 Prozent der Anschlüsse Übertragungsgeschwindigkeiten von mindestens 30 MBit/s nutzbar - deutschlandweit an 80,7 Prozent, landesweit an 73 Prozent aller Anschlüsse. Von insgesamt knapp 24 000 Haushalten sind etwa 6000 unterversorgt.

Mit Hilfe der Fördermittel sollen mehr als 1000 Glasfaserpunkte neu geschaffen werden. Profitieren werden davon aber weniger private Haushalte als vielmehr Unternehmen und Institutionen. Denn: Das Stadtgebiet ist aufgeteilt unter großen Dienstleistern wie der Telekom, Kabel Deutschland und Tele Columbus (Faks). Diese müssen ihre Netze selbst ausbauen, für sie gibt es die Bundesförderung nicht. "Wir haben von allen Dienstleistern Absichtserklärungen vorliegen für eigene Ausbaupläne für insgesamt mehr als 10 Millionen Euro", so der Wirtschaftsreferent, "rechtlich bindend sind diese aber nicht".

Vor allem die Unternehmen in allen Gewerbegebieten werden von dem Bundesprogramm profitieren. Außerdem alle großen Institutionen sowie die meisten Schulen und Kitas und mehrere Ortsteile wie Kliestow, Booßen, Lichtenberg und Junkerfeld. Laut Förderantrag will die Stadt überwiegend Glasfaserkabel verlegen und nur zu einem sehr geringen Teil vorhandene Kupferleitungen veredeln lassen. "Gewerbegebiete, Schulen und Institutionen bekommen auf jeden Fall Glasfaserkabel", versichert Mario Quast, "denn diese sind Voraussetzung für eine künftige weitere Steigerung der Übertragungsgeschwindigkeiten bis zu 1 GBit je Sekunde." Und: Die Glasfaserkabel werden nicht nur bis zu den Verzweigern, sondern bis in die Gebäude hinein verlegt. "Frankfurt hat Ende 2018 überall mindestens 50 MBit je Sekunde anliegen. Das ist sicher!"