Neue Zufahrt zu Lidl und Polizei

F├╝rstenwalde (MOZ) Autofahrern stehen in Fürstenwalde-Süd in diesem Jahr wieder Umleitungen bevor. Die August-Bebel-Straße, die wichtigste Achse durch den Stadtteil, wird weiter ertüchtigt und daher auch vorübergehend unterbrochen.

Der letzte noch fehlende Abschnitt beim Ausbau der als Landesstraße eingestuften Verbindung steht in diesem Jahr an. Nachdem die August-Bebel-Straße in Richtung Mitte bereits seit Jahren in modernem Zustand ist und die Verbindung 2014/15 Richtung Autobahn auf Vordermann gebracht wurde, ist nun das bislang noch fehlende Zwischenstück an der Reihe: Es reicht von der Spree-Oberschule im Norden bis zur Kreuzung mit der Alten Langewahler Chaussee im Süden.

Seit Ende vergangener Woche sind die genauen dortigen Abläufe einigermaßen klar: Am Freitag einigten sich die drei Partner der Gemeinschafts-Baumaßnahme auf das Verfahren mit der bauausführenden Firma, der zuvor auch der Fürstenwalder Hauptausschuss den Zuschlag erteilt hatte. Die Partner der Stadt sind der der Landesbetrieb Straßenwesen und der Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Fürstenwalde und Umland. Demnach ist der offizielle Baustart am 23. Januar, bis 30. November soll alles fertig sein. Auf die Einhaltung dieses Termins - vor einem möglichen Wintereinbruch - legen die Auftraggeber wert; wie es vom Landesbetrieb am Montag hieß, muss die ausführende Firma bei Nichteinhaltung eine Vertragsstrafe bezahlen.

Zu Sperrungen kommt es noch nicht gleich zu Beginn. Denn das erste, was die Arbeiter angehen, ist die Errichtung eines neuen Regenwassersickerbeckens. Es entsteht auf dem Ketschendorfer Anger, nördlich des neuen Mitfahrerparkplatzes, auf dem Gelände des früheren "wilden" Parkplatzes. Auch danach ist die August-Bebel-Straße noch nicht gleich unmittelbar betroffen.

"Es folgt die Errichtung einer neuen Zufahrt zur Polizei und zum Lidl-Markt", sagt Marion Nötzel, zuständige Fachgruppenleiterin der Fürstenwalder Stadtverwaltung. Weil sowohl Polizei als auch Lidl mitten im Baubereich liegen, werden sie erschlossen über die parallel zur August-Bebel-Straße verlaufende Ferdinand-Bauer-Straße. Dort wird ein knapp 200 Meter langer Abschnitt Sandpiste asphaltiert, und es verschwinden die Poller, die bislang die Durchfahrt verhindern. Polizei und Lidl können dann aus nördlicher Richtung über Goethestraße und Lange Straße angesteuert werden. Für den neuen Asphalt in der Ferdinand-Bauer-Straße müssen die Temperaturen über dem Gefrierpunkt liegen, und im Vorfeld - vermutlich im Februar, so Marion Nötzel - lädt die Stadt auch noch zu einer Anwohnerversammlung ein. Einer der Hintergründe: Die Anlieger der Ferdinand-Bauer-Straße müssen sich an den Ausbaukosten beteiligen.

Im Bereich der großen Straßen geht es dann los in der Bahnhofstraße, die bis etwa Höhe Poststraße mit ausgebaut wird. Nach der dortigen Fertigstellung folgt die August-Bebel-Straße vom Abzweig Bahnhofstraße bis zur Kreuzung Alte Langewahler Chaussee und in einem dritten Bauabschnitt schließlich der Bereich von Bahnhofstraße bis Spree-Oberschule. Eine exakte terminliche Planung dafür lag beim Landesbetrieb Straßenwesen am Montag noch nicht vor. Klar ist aber: Gearbeitet wird unter Vollsperrung, die offiziellen Umleitungen verlaufen nach Angaben von Bauüberwacherin Margitta Schlager über Alte Langewahler Chaussee und die Straße an der Bäderbahn. Wenn im Bereich Richtung Spree-Oberschule gebaut wird, müssen Autofahrer über die Langewahler Straße ausweichen.

Während der Straßenbau in Fürstenwalde zuletzt meist in Händen der Firmen Oevermann oder Strabag lag, kommt diesmal ein anderes Unternehmen zum Zuge: die Firma Verdie aus Turnow-Preilack bei Cottbus. In Fürstenwalde errichtete sie unter anderem bereits die Straße An der Staatsreserve.