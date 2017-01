1. FC Frankfurt bleibt Rekordsieger

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde/Schwedt (MOZ) Der 1. FC Frankfurt hat zum sechsten Mal die "energy-Cup"-Trophäe im Hallenfußball aus Schwedt entführt. Beim arxes-tolina Cup in Eberswalde tags zuvor verzichtete die Mannschaft nach dem Halbfinale wegen mehrerer Verletzter auf das Spiel um Platz 3.

"In beiden Turnieren das Halbfinale zu erreichen, war unser Minimalziel. Danach ist immer alles möglich. Dass wir in Schwedt das Finale gegen Vineta Wolin so gut spielen, hätten wir vorher nicht gedacht. Die Polen waren für mich die stärkste Mannschaft", resümierte Betreuer, Mitspieler und "fliegender Torwart" Fred Garling vom 1. FC Frankfurt nach dem fußballintensiven Wochenende.

Beim 17. "energy-Cup" holten sich die Frankfurter Oberligisten nach dem 6:2-Sieg im Finale zum sechsten Mal den Pokal. Ein bisschen hatte der FCF gegenüber dem Vorjahr gut zu machen, als er hinter Wolin und dem TSV Friedland als Gruppendritter schon das Halbfinale verpasst hatte.

Dieses Mal setzte der Rekordsieger in den Gruppenspielen anfangs klare Signale in Richtung Halbfinale (2:1 gegen TuS Weinböhla, 4:1 gegen Pogon Stettin U19), schaffte gegen den TSV Friedland erst zwei Sekunden vor Schluss den 1:1-Ausgleich und kassierte in der letzten Gruppenpartie überraschend ein 0:2 gegen Schorfheide Joachimsthal. Hätten sich die Verfolger Friedland (Cup-Gewinner 2015) und Stettin anschließend Remis getrennt, wären die Frankfurter aus dem Rennen um den Tagessieg gewesen. Doch die polnischen Talente setzten sich mit einem 4:1 gegen die Mecklenburger durch.

Auch das Halbfinale blieb spannend. Der Gastgeber FC Schwedt war in der dritten Spielminute gegen die eine Zeitstrafe verbüßenden Frankfurter vor 550 Zuschauern mit 1:0 in Führung gegangen. Nur wenige Sekunden später glich Steve Weiss-Motz aus, erhöhte Erik Huwe zum 2:1.

Im Finale gegen Vineta Wolin dominierte der 1. FC Frankfurt das Geschehen. Robin Grothe traf zum 1:0, Routinier Garling sorgte mit zwei scharfen Schüssen jeweils fast von der Mittellinie zum 2:1 und 3:1 binnen einer Minute. Vineta konnte nach dem 2:3 durch den siebenfachen Torschützen Konrad Bartoszewicz nur rund zwei Minuten hoffen, dann folgten durch Leon Herzberg (2) und Weiss-Motz weitere Frankfurter Treffer. "Es hatten sich alle noch einmal aufgerafft. Alle Schüsse gingen platziert ins Tor. Wir hatten den Willen zu gewinnen, das war mannschaftliche Geschlossenheit", sieht Fred Garling die Gründe für den Erfolg. Und das trotz der Blessuren, die einige Spieler seit dem Eberswalder Turnier tags zuvor plagten. Torhüter Tony Schnürer hatte wie Tobias Fiebig muskuläre Probleme und konnte nicht mehr als fliegender Torwart eingesetzt werden. Niclas Weddemar hatte sich ein dickes Sprunggelenk zugezogen und wurde durch Herzberg ersetzt. Garling, der wegen einer Zerrung bei beiden Turnieren nur als Betreuer fungieren wollte, stellte sich zuerst als Auswechsler zur Verfügung und spielte in Schwedt durchgängig. Mehr als ein Trostpflaster war da die Siegprämie, von der aber die Hälfte in die Mannschaftskasse ging.

Beim 6. arxes-tolina Cup in Eberswalde, bei dem unter anderem zwei Ober- und drei Brandenburgligisten sowie ein Regionalliga-Team vor 700 Zuschauern spielten, war der 1. FCF auf eine ausgeglichene Gruppe getroffen. Nur das bessere Torverhältnis brachte ihn und den 1. FC Union Berlin U19 ins Halbfinale. Dort verloren die Frankfurter gegen den FV Preussen Eberswalde 1:3 und verzichteten auf das Spiel um Platz 3, weil nur noch vier Spieler zur Verfügung standen. Dennoch reichte es für Robin Grothe zum Torschützenkönig mit sechs Treffern. Das Turnier gewannen die Preussen 1:0 gegen den FSV Bernau.

1. FC Frankfurt: Schnürer - Weiss-Motz, Fiebig, Grothe, Garling, Huwe, Jäckel, Weddemar (nur Eberswalde), Herzberg (nur Schwedt)