Gastgeber liefert eine Berg- und Talfahrt

Als Marcel Freitag in der dritten Spielminute des Halbfinal-Matches gegen die - eine Zeitstrafe verbüßenden - Frankfurter zum 1:0 für die Schwedter traf, wähnte sich das Team und mit ihm eine Vielzahl der FCS-Fans unter den 550 Zuschauern auf gutem Weg zum neuerlichen Pokalgewinn in der Sporthalle "Neue Zeit". Doch nur wenige Sekunden später glichen die Frankfurter - noch in Unterzahl - zum 1:1 aus.

Dieses Wechselbad der Gefühle zog sich beim Gastgeber im Grunde durch das gesamte Turnier und ließ am Ende nicht mehr als den vierten Rang zu. Das Halbfinale wurde noch mit 1:2 verloren. Und im "kleinen Finale" um Platz 3 reichte eine 3:2-Führung gut eine Minute vor Schluss ebenfalls nicht zum Sieg, weil das spielstarke U-19-Team von Pogon Stettin noch ausglich und das anschließende Neunmeterduell auf Grund zweier FCS-Fehlversuche für sich entschied.

Das Turnier begann mit vier 2:1-Partien. Der Gastgeber konnte im Eröffnungsspiel den Berliner Landesligisten VfB Hermsdorf bezwingen und zwei Partien später mit der letztlich wohl überzeugendsten Leistung auch den zweiten Gast aus der Hauptstadt (Sparta Lichtenberg) sicher in Schach halten. Ausgerechnet das Uckermark-Derby gegen die bis dahin punktlose Vertretung von Blau-Weiß Gartz, als Andreas Achterberg das 1:0-Siegtor erzielte, sollte ein deutlicher Fingerzeig für die Berg- und Talfahrt des Gastgebers sein.

Nun kam sogar ein Platz im Halbfinale in Gefahr. In der Neuauflage des letztjährigen Endspiels gegen Vineta Wolin musste unbedingt ein Sieg her, um sicher in die Vorschlussrunde einzuziehen. Auch hier kassierten die Oderstädter einen Gegentreffer in Überzahl, doch diesmal hatten sie dank eines Eigentors der Polen das Glück auf ihrer Seite und gewannen mit 2:1. Dass dies letztlich sogar zum Gruppensieg reichte, war dem 2:2 der beiden Verfolger aus Berlin-Hermsdorf und Wolin im letzten Vergleich der Staffel zu verdanken. Den Gartzern reichte der zweite Erfolg hintereinander (2:0 gegen Lichtenberg) nicht mehr, um sich von Platz 4 in der Gruppe A zu lösen.

Einen ähnlichen Verlauf nahm die B-Staffel. Hier setzte zunächst der 1. FC Frankfurt als Rekordsieger der Schwedter "energy-Cups", die traditionell großzügig durch die Stadtwerke Schwedt unterstützt werden, klare Signale in Richtung Halbfinale, schaffte dann aber gegen den TSV Fried-land erst zwei Sekunden vor Schluss den 1:1-Ausgleich und kassierte in seiner letzten Gruppenpartie überraschend sogar ein 0:2 gegen Schorfheide Joachimsthal. Hätten sich die Verfolger TSV Friedland (Cup-Gewinner 2015) und Pogon Stettin anschließend Remis getrennt, wären die Frankfurter aus dem Rennen um den Tagessieg gewesen. Doch die polnischen Talente brillierten und avancierten nach ihrem 4:1 gegen den Verbandsligisten aus Mecklenburg-Vorpommern zum Turnier-Favoriten.

Der erstmals teilnehmende sächsische Kreisoberligist TuS Weinböhla hatte zwar etliche Anhänger mit in der gut gefüllten Halle, blieb aber trotz einiger sehenswerter Ansätze ohne Punkt. Für die Barnim-Landesklasse-Vertretung aus Joachimsthal genügten sechs Zähler - wie bei den Gartzern in der anderen Gruppe - nur zum vierten Platz.

Es folgte das eingangs erwähnte Halbfinale der beiden Oderstadt-Teams, das zugunsten der Frankfurter endete. Und die Zuschauer sahen danach durchaus eine weitere Überraschung, als der Vorjahreszweite Vineta Wolin (aktuell 13. in der 3. polnischen Liga) die Youngster aus Stettin entzauberte. Bei je zwei Treffern von Skorb und Bartoszewicz blieb die U-19-Vertretung völlig chancenlos und musste sich - wie der Gastgeber - mit dem kleinen Finale zufrieden geben.

Dieses wurde, wie angedeutet, nach den Neunmeterduellen um die Ränge 5 bis 10 ebenfalls im Strafstoßschießen entschieden.

Ein solches wurde im Endspiel des Tages nicht nötig, denn zu deutlich dominierte der 1. FC Frankfurt das Geschehen. Der als "fliegender Torwart" agierende Routinier Fred Garling sorgte mit zwei präzisen und scharfen Schüssen jeweils fast von der Mittellinie zum 2:1 und 3:1 binnen einer Minute für die Vorentscheidung, auch wenn noch fast die Hälfte der zwölfminütigen Spielzeit zu absolvieren war. Vineta konnte nach dem 2:3 durch den siebenfachen Torschützen Konrad Bartoszewicz nur rund zwei Minuten hoffen, dann folgten noch drei weitere Frankfurter Treffer.

Letztlich hatte sich der Oberliga-16. beeindruckend und verdient den großen Cup gesichert, den Stadtwerke-Chef Helmut Preuße und der FCS-Vorsitzende Tino Reetz samt Siegprämie überreichten. Wie stark der Auftritt des jüngsten Teilnehmers war, zeigten anschließend die beiden Sonderehrungen: Sie gingen für acht Tagestreffer an Stanislaw Wawrzynowicz als bestem Torschützen und mit den meisten Stimmen als bestem Torwart an Daniel Kusztan (jeweils Pogon Stettin). Ein einsatzstarkes, spielerisch in vielen Phasen sehr überzeugendes und gleichzeitig meist sehr faires Turnier (nur sechs Zeitstrafen) ging zu Ende.

Man darf sich wohl sicher sein, dass auch die 18. Auflage - dann hoffentlich mit weniger Absagen von Teams aus dem näheren Schwedter Umfeld, um noch mehr Lokalkolorit möglich zu machen - zu Beginn des nächsten Jahres wieder hochkarätigen Hallenfußball liefern wird.