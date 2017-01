Mangel an Hebammen

artikel-ansicht/dg/0/

Im gesamten Raum Angermünde und Schwedt sind nur noch zwei Hebammen in freier Niederlassung tätig. Doch gerade jetzt nehmen die Geburtenraten wieder zu. Um einen Termin bei einer Hebamme zu bekommen, müssen sich Mütter lange anstellen. Allein im vergangenen Jahr hat Heide Neumann aus Angermünde rund 100 Anfragen ablehnen müssen. Sie führt darüber genau Buch. "Es herrscht Hebammenmangel", sagt sie. Wegen der schlechten Bezahlung haben viele aufgegeben, sind an die Kliniken gewechselt. "Unversorgte Frauen müssen jetzt zu den Ärzten gehen oder zu den Kliniken", berichtet Heide Neumann. "Doch auch dort herrschen Engpässe. Ich habe schon Anfragen bekommen, ob ich nicht die Herztonüberwachung von Kliniken mit übernehmen könne."

Heide Neumann gehört zu den ersten Hebammen, die sich nach der Wende in der Uckermark freiberuflich niedergelassen haben. Sie kennt das Problem der miserablen Finanzierung. Allein durch die 8000 Euro teure Haftpflichtversicherung für die Geburtshilfe sei diese Leistung heute ganz undenkbar. Früher kostete die Police nur 1000 Euro.

Für einen Hausbesuch bekommt sie 30 Euro. Manchmal benötigt sie aber zwei Stunden Zeit. "Als Hebamme sieht man immer Dinge, die sonst nicht sichtbar sind - ein sehr sensibler Bereich." Doch es fehlt die Zeit. Durch ihr enormes Einzugsgebiet bis nach Gartz, Schwedt, Eberswalde und Joachimsthal verliert sie viele Stunden im Auto.

Doch aufgeben will sie nicht. "Unser Beruf lässt sich nicht ersetzen", lautet ihr Motto. Deshalb hat sie nun auf Geschenke zum 25. Firmengeburtstag verzichtet und ein wenig Geld gespart. Damit erweiterte sie ihre Praxis in Angermünde im eigenen Haus. "Dadurch kann ich mehr Frauen in der Schwangerenberatung und Wochenbettbetreuung versorgen." Auf diese Weise sei es möglich, der aktuellen Forderung der WHO nachzukommen, wonach das Abtasten des Bauches wieder stärker in den Mittelpunkt gerückt werden soll und nicht nur der Ultraschall das allein bestimmende Maß für die Geburt ist.

Hausbesuche fallen trotzdem an. Auch am Wochenende. Wenn kein Arzt da ist, kommt die Hebamme. So wie seit Jahrhunderten. "Wir sind die einzige Berufsgruppe, die die gesamte Bandbreite von Mutter, Kind und Familie im vollem Umfang bis zum neunten Lebensmonat des Kindes betreut", erklärt Heide Neumann.

Reich wird sie damit nicht. Doch die engagierte Hebamme, die schon zu DDR-Zeit ihren Berufsweg an der Angermünder Poliklinik begann, hört nicht auf, gegen die immer neuen Schwierigkeiten aufzubegehren. Im Namen aller Kolleginnen fordert sie ein Eingreifen der Politik: Es dürfe keine Massenabfertigung geben, weil sonst Fehler gemacht werden. Die Hausbesuche müssten besser bezahlt werden. Die umstrittene Haftpflicht sei zu prüfen.

In ihrer neuen Praxis finden die Frauen Platz in einem Behandlungszimmer. Es gibt einen Beratungsraum und einen größeren Wickelraum. Zurzeit kann Heide Neumann etwa 15 Familien gleichzeitig betreuen. Eine zweite Hebamme kann sie jedoch nicht anstellen. Die Finanzierung der Stundensätze durch die Krankenkassen würde dafür nicht ausreichen. Bleibt die Selbstausbeutung der freien Unternehmerin. Doch sie liebt ihren Beruf. Und der Dank der Frauen ist ihr gewiss. Nachdem die Geburtenzahlen jahrelang zurückgingen, versteht sie nicht, warum es gerade den Hebammen so schwer gemacht wird. "Man muss doch das Leben an der Stelle fördern, an der es beginnt."