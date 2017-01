Polizeibericht Schwedt vom 09.01.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Casekow. Beim Frontalzusammenstoß zweier Autos sind am Sonnabendnachmittag zwei Menschen schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war ein VW-Transporter gegen 15.40 Uhr auf der L 272 aus Woltersdorf in Richtung Casekow unterwegs, auf schneebedeckter Fahrbahn ins Schlingern geraten und mit einem entgegenkommenden VW Golf zusammengestoßen. Der 52 Jahre alte Fahrer des Transporters und die 25-jährige Golffahrerin erlitten schwere Verletzungen. Beide wurden wie zwei andere, 8 und36 Jahre alte, leicht verletzten Insassen des VW ins Klinikum gebracht. Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die Unfallstelle kurzzeitig gesperrt werden.

Staatsschutz ermittelt nach Steinwurf

Frauenhagen. Nach dem Steinwurf auf eine Fensterscheibe des Arztes Dr. Amin Ballouz in Frauenhagen Sonntagnacht ermittelt der Staatsschutz. Der Stein war mit einem Hakenkreuz beschmiert. Zudem waren von Reifen zweier Pkw auf dem Grundstück die Luft abgelassen worden. Während die Polizei Sonntag mitgeteilt hatte, dass gegen eine kranke Frau ermittelt werde, informierte sie am Montag, dass es noch keinen begründeten Tatverdacht gegen eine Person gebe. Da der Arzt nichtdeutscher Herkunft ist, wird jetzt doch ein fremdenfeindliches Motiv geprüft, hieß es von Seiten der Polizei.