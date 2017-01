Radeln weiterhin im Trend

artikel-ansicht/dg/0/

In den ersten neun Monaten des vergangenen Jahres (neuere Zahlen gibt es noch nicht) besuchten 214 300 Gäste das Barnimer Land. Das sind 2,5 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum 2015. Die Zahl der Übernachtungen gibt das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg von Januar bis September mit 725 100 an (plus 4,2 Prozent)

"Vor allem bei der Aufenthaltsdauer haben wir kräftig zugelegt", sagt der Geschäftsführer der Wirtschafts- und Tourismusentwicklungsgesellschaft mbH, Rüdiger Thunemann. Diese liege zwischen Friedrichswalde, Oderberg und Ahrensfelde inzwischen bei 3,4 Tagen. Der brandenburgische Landesdurchschnitt betrage 2,8 Tage. "Wir haben zwar nicht die touristische Anziehungskraft wie beispielsweise die Ostsee, schöpfen aber unsere Möglichkeiten gut aus", so Thunemann.

Nach seinen Angaben kommen die meisten Touristen aus Berlin und Brandenburg. "Das ist eindeutig die Hauptquelle", betont der Wito-Geschäftsführer. Darüber hinaus reisen aber auch Thüringer, Sachsen und Sachsen-Anhaltiner ins Barnimer Land. Unter den ausländischen Gästen sind Menschen aus Argentinien, Brasilien, Neuseeland, Südafrika, den Vereinigten Staaten und China. Einige Zahlen: Das Barnim Panorama Wandlitz hatte 27 400 Besucher (Stand 6. November 2016), im Kloster Chorin waren geschätzt 50 000 Menschen und das Schiffshebewerk Niederfinow besichtigten 120 000 Ausflügler (Stand 31. Oktober 2015)

Ein wichtiger Markt ist ferner das Nachbarland Polen. Dort habe der Zoologische Garten in Eberswalde in den vergangenen Jahren eine gute Arbeit geleistet. So gebe es eine Image-Broschüre in polnischer Sprache, die auf verschiedenen Messen verteilt werde, erklärt Thunemann und spricht bei den Gästezahlen von einem "gleichbleibenden Niveau". Die Werbung mit dem Zoo solle deshalb mittelfristig verstärkt werden.

Der Barnim profitiert aber auch von seinen Radwegen. "Rund 700 Kilometer sind ausgeschildert", so der Wito-Geschäftsführer. Bei den Radfahrern habe der Barnim inzwischen "einen Namen". Thunemann belegt dies mit einer Zahl. So seien in Eichhorst an einem einzigen Tag 1400 Radfahrer gezählt worden. Im Schnitt könne man in der Saison mit 250 bis 300 Radlern rechnen. "Viele Berliner wollen raus in die Natur und sich auch noch ein bisschen sportlich betätigen. Dafür gibt es im Barnim gute Voraussetzungen", zeigt sich Thunemann überzeugt.

Als positiv betrachtet der Wito-Geschäftsführer die Entwicklung im kulturellen Bereich. Der "Choriner Musiksommer" habe zwar schon immer Publikum angezogen, inzwischen gebe es aber auch mehr und bessere Angebote an weiteren Orten.

Ein Problem für Hotels, Pensionen und Gaststätten ist nach wie vor - auch im Barnim - der Fachkräfte-Mangel. "Es ist schwer, geeignetes Service-Personal zu finden", sagt der Wito-Geschäftführer. Auch die Abstimmung der Öffnungszeiten von touristischen Einrichtungen sei manchmal schwierig. "Die Situation bei den Toiletten ist ebenfalls noch nicht befriedigend", räumt der Wito-Geschäftsführer ein.