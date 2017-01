Polizeibericht Bernau vom 09.01.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau. Ein unter Drogeneinfluss stehender Autofahrer hat am Sonntagabend erfolglos versucht, vor der Polizei zu fliehen. Als die Beamten den Audi des 34-jährigen Barnimers in Bernau in der Rüdnitzer Chaussee kontrollieren wollten, gab der Mann Gas, raste Richtung Biesenthal und beschädigte dabei einen Funkstreifenwagen, der ihm – zur Unterstützung der Kollegen – entgegen gekommen war und ihn mit eingeschalteten Blaulicht erwartete. Der Flüchtende stoppte schließlich, sprang aus dem Audi und lief davon. Die Polizisten aber rannten schneller und griffen sich den Mann.Der hatte, wie sich zudem herausstellte, keinen Führerschein.

Radler hatteDrogen dabei

Bernau. Bei einer Streifenfahrt am Freitagabend in der Mühlenstraße in Bernau hatten Polizisten den richtigen Riecher. Sie schnappten einen Fahrradfahrer, der vor ihnen Richtung Lohmühlenstraße geflüchtet war – weil er Drogen bei sich hatte. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung, die von einem Richter angeordnet und bei der ein Rauschgiftspürhund eingesetzt wurde, fanden sich weitere Betäubungsmittel und Drogenutensilien. Gegen den einschlägig bekannten 29-jährigen Barnimer wird ermittelt.

Einbrecher nehmen Bargeld mit

Biesenthal. In der Nacht zum Montag sind Einbrecher mit dem Bargeld aus dem Spielautomaten eines Bistros in der Breiten Straße in Biesenthal verschwunden. Die Polizei wurde gegen 3.40 Uhr über den Einbruch informiert.

Berlin. Die Suermondtstraße in Alt-Hohenschönhausen ist in Richtung Hansastraße zwischen Seefelder Straße und Degnerstraße wegen Schäden noch voraussichtlich bis Mitte Januar für den Verkehr gesperrt.

Verkehrstipp