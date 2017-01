Polizeibericht Neuruppin vom 09.01.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Neuruppin (moz) Per Haftbefehl gesucht

Neuruppin (RA) Die Heimleitung einer Neuruppiner Flüchtlingsunterkunft informierte die Polizei am Sonnabend, dass sich dort ein per Haftbefehl gesuchter Albaner aufhielt. Weil der 50-Jährige eine wegen Diebstahls verhängte Strafe in Höhe von 400 Euro nicht zahlen konnte, sollte er ins Gefängnis gebracht werden. Wegen Verhaltensauffälligkeiten des Mannes zogen die Polizisten einen Arzt hinzu. Dieser stellte fest, dass der Gesuchte haftuntauglich ist. Der Albaner wurde ins Krankenhaus gebracht und der Haftbefehl bis zur Entlassung ausgesetzt.

Unter Amphetaminen im Auto unterwegs

Neuruppin (RA) Eine 36-jährige BMW-Fahrerin wurde am Sonntagnachmittag bei einer Verkehrskontrolle positiv auf Amphetamine getestet. Die Frau hatte angegeben, Kopfschmerztabletten eingenommen zu haben, ein Drogenschnelltest schlug jedoch an. Nach der Blutprobe wurde ihr die Weiterfahrt untersagt.