Polizeibericht Frankfurt (Oder) vom 09.01.2017

In einem Reisebus, der auf dem Weg nach Lettland war, haben Bundespolizisten im Gepäck eines Insassen gestohlene Lenkräder entdeckt. Der 27-Jährige Litauer wurde kontrolliert, weil er bereits wegen Diebstahls polizeibekannt ist. In seinem Reisekoffer lagen drei Multifunktionslenkräder inklusive der Airbags der Marke BMW sowie ein Schraubendreher und ein Steckschlüssel, die vermutlich als Tatwerkzeuge dienten. Zwei der Lenkräder konnten bereits Diebstählen in Berlin zugeordnet werden. Gegen den Mann wird nun wegen Hehlerei ermittelt.

Diebstahlversuch gescheitert

Der Versuch, in der Kieler Straße, einen Mercedes-Transporter zu stehlen, ist in den vergangenen Tagen fehlgeschlagen. Der Geschädigte konnte den Zeitraum nur grob vom 30. Dezember bis zum vergangenen Sonntag eingrenzen. Das Zündschloss hatte den Manipulationen der Täter widerstanden.

Die Geschwindigkeit der Fahrzeuge wird heute unter anderem im Busch­mühlenweg gemessen. Am Mittwoch steht der Blitzer im Ortsteil Pagram in der Straße Bodenreform.

Blitzer