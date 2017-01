Polizeibericht Strausberg vom 09.01.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Fredersdorf-Vogelsdorf. Nachdem ein 73-jähriger Mann am Sonnabend aus einer Pflegeeinrichtung in Fredersdorf verschwunden war, liefen umfangreiche Suchmaßnahmen an. Landes- wie Bundespolizisten, Rettungshunde und ein Polizeihubschrauber waren im Einsatz. Sonntagmittag fanden aufmerksame Mitbürger den Mann in Berlin und nahmen sich des offensichtlich Hilflosen an.

Türschlossaufgebrochen

Strausberg. Diebe versuchten, wie Sonntag bekannt wurde, sich eines Skoda Octavia zu bemächtigen, der in der Kastanienallee stand. Bei ihren Versuchen, in den Wagen einzudringen, beschädigten die Langfinger das Türschloss des Wagens.

270 Liter Dieselabgezapft

Strausberg. Aus einem Radlader und aus zwei Lkw-Tanks zapften Unbekannte zwischen dem 5. und dem 9. Januar insgesamt ca. 270 Liter Diesel ab. Die Fahrzeuge standen in der Prötzeler Chaussee auf einer Baustelle. Der Schaden beträgt ungefähr 300 Euro.