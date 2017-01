Polizeibericht Neuruppin vom 09.01.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Wittstock (RA) Weil er sich nicht an die Regeln einer Wittstocker Flüchtlingsunterkunft hielt, wurde ein 17-Jähriger am Sonnabend zurechtgewiesen. Daraufhin bedrohte er Betreuer und Bewohner und versuchte, sie zu verletzen. Polizeibeamte riefen einen Krankenwagen, der den Mann in eine Klinik brachte. Es folgten Strafanzeigen wegen Bedrohung und versuchter Körperverletzung.

Laubentür aufgehebelt

Wittstock (RA) Mehrere Fensterscheiben und die Eingangstür einer Gartenlaube an der Wittstocker Geschwister-Scholl-Straße wurden in der Zeit zwischen 2. Januar und Sonnabend beschädigt. Gestohlen wurde offenbar nichts. Schaden: rund 1 500 Euro.