StÃ¤dtische WHG macht Dampf

Zwei Handgriffe mit dem Akkuschrauber, und schon "klebt" das kleine piepende Teil an der Decke des Flures. Nächstes Zimmer. Es geht ruckzuck. Keine zehn Minuten, da sind die Installateure mit der Zwei-Raum-Wohnung an der Schillerstraße durch. Nein, er müsse sich um nichts kümmern, erfährt der Mieter auf Nachfrage. Der Rauchwarnmelder arbeite auf Funkbasis. Und die Batterie halte zehn Jahre.

Das städtische Wohnungsunternehmen WHG hat bereits mit der Nachrüstung begonnen. Kaum war die neue Brandenburgische Bauordnung per 1. Juli in Kraft getreten - diese schreibt den Einbau von Rauchmeldern vor -, da informierte die Gesellschaft ihre Mieter schon über die Änderung und kündigte die Montage an. Demnach hat die WHG im konkreten Fall die Firma Ista mit Einbau, Überprüfung und Wartung beauftragt. Diese habe an der Schillerstraße bereits die Heizkostenverteiler und Wasseruhren eingebaut und nehme auch die Abrechnung der Verbräuche vor. Im Übrigen seien die Geräte von Ista geleast. Die entstehenden Kosten seien vom Mieter zu tragen, heißt es sogleich weiter im dem Brief. Für eine Zwei-Raum-Wohnung sei mit jährlich zusätzlichen Betriebskosten von knapp 25 Euro zu rechnen.

Ziel des Unternehmens sei es, die Nachrüstung bis Ende 2019 in den Bestandswohnungen abzuschließen, erklärt WHG-Sprecher Jörn Klemens auf Nachfrage. Da die Einführung der Rauchmelder-Pflicht für Brandenburg absehbar war, habe sich die Gesellschaft seit 2012 auf das Projekt vorbereitet und bei begonnenen Vorhaben bereits die Ausstattung mit Meldern berücksichtigt, etwa bei der Nagelstraße 27 oder der Blumenwerder Straße 1/2. Objektweise ginge es jetzt weiter. Erfahrungen aus den alten Bundesländern, wo die Pflicht zum Teil schon seit etlichen Jahren besteht, hätten gezeigt, dass es "zu großen Lieferengpässen bei den Geräten kommen kann", wenn alle Eigentümer gleichzeitig die Melder ordern. Dem wolle man vorbeugen. Mit immerhin um die 5800 Wohnungen ist die WHG der größte Vermieter in der Stadt.

Die Genossenschaft WBG geht das Thema indes offenbar nicht ganz so forsch an. "Ich bin froh, dass wir mit einem Leiter Elektro Fachkompetenz im Unternehmen haben", sagt Vorstandschef Volker Klich. Gemeinsam werde man über die Umsetzung der gesetzlichen Vorschrift beraten. Ähnlich zurückhaltend äußert sich Steffen Branding von Chorona. Wo Mieter es wünschen, werde man zeitnah einbauen. Ansonsten sei es vielleicht auch nicht von Nachteil, die Entwicklung abzuwarten. Laut Branding gibt es noch einige ungeklärte Fragen und möglicherweise "Kinderkrankheiten" bei den Meldern.

Ob sofort oder erst später - der Eberswalder Verein "Haus und Grund" hat das Thema aktuell auf dem Schirm. Vorsitzender Wolfram Hey gibt in der Debatte vor allem zu bedenken: "Man muss sich die Dimension klar machen." In Deutschland gebe es 42 Millionen Wohnungen. Folglich seien um die 120 Millionen Melder zu installieren. Freilich: In vielen Ländern sei die Pflicht längst eingeführt. Berlin und Brandenburg seien die letzten. Gleichwohl: "Das Ausmaß wird von der Politik verkannt", ist Hey überzeugt. Zum einen sei die Installation bei der Größenordnung ein "Wirtschaftsfaktor". Zum anderen müsse das Projekt durch die Vermieter zu bewältigen sein. Allein in Eberswalde ginge es um mehr als 10 000 Wohnungen und folglich um ein Vielfaches an Meldern.

Zweifellos, davon ist Hey überzeugt, erhöhen die kleine Geräte die Sicherheit von Menschen. "Aber das hat seinen Preis." Mit zwei bis fünf Euro Mietpreiserhöhung sei zu rechnen, so der Vereinschef. "Auf der einen Seite reden wir über Mietpreisbremse, andererseits erhöht sich durch gesetzliche Vorgaben die Miete." Weshalb er sich im Bestand ein Freiwilligkeitsprinzip gewünscht hätte. Der Verein, der 170 Mitglieder zählt, rate den Vermietern bei eigener Montage und Wartung stets ein Prüfprotokoll zu führen.

Ein gesetzliches Kontroll- und Aufsichtssystem für die Nachrüstung sei zwar nicht vorgesehen, heißt im Bauamt der Stadt Eberswalde. Montage und Wartung lägen in der "Eigenverantwortung der Eigentümer", so die Ordnungsbehörde insbesondere mit Blick auf die Eigenheimbesitzer. Vor gut vier Jahren kam in Finow bei einem Wohnungsbrand ein Senior ums Leben.

Öffentliche Informationsveranstaltung des Vereins "Haus und Grund": 23. Februar, 17 Uhr, im Bürgerbildungszentrum