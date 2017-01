Polizeibericht Schwedt vom 09.01.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Uckermark (moz) Angermünde (MOZ) Ein 25-jähriger Mann ist am Sonntagabend von der Bundespolizei im Intercity von Stralsund nach Berlin vorläufig festgenommen worden. Wie die Behörde am Montag mitteilte, waren die Beamten kurz vor 19.30 Uhr zum Angermünder Bahnhof gerufen worden. In dem einfahrenden Zug saß der 25 Jahre alte Ausländer, der keinen Fahrausweis für seine Fahrräder hatte und den auch nicht nachzahlen wollte. Stattdessen habe er den Zugbegleiter und die eintreffenden Bundespolizisten massiv beleidigt, hieß es. Wie sich bei der Überprüfung der Personalien herausstellte, war bei dem Mann die Duldung für den legalen Aufenthalt in Deutschland abgelaufen. Außerdem fanden die Beamten in seinem Rucksack 18 Gramm Marihuana.