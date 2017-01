Auf Euphorie folgt Einbruch

artikel-ansicht/dg/0/

Lindow (MZV) Mit ein wenig Glück, aber auch einer gewissen Cleverness gewann Volleyball-Brandenburgligist SV Lindow-Gransee II am Sonnabend das wichtige Heimspiel gegen Elsterwerda. Nach dem 3:0-Triumph folgte im anschließenden Match gegen das Spitzenteam vom USV Potsdam jedoch ein fataler Einbruch. Nach einer 1:0-Satzführung hieß es am Ende 1:3 aus Sicht der Grün-Weißen.

artikel-ansicht/dg/0/1/1543362/

Den 3:0-Sieg am achten Spieltag gegen den direkten Tabellenkonkurrenten aus Elsterwerda bewerteten die Lindower allesamt als Achtungserfolg. Nach der Partie gegen das etablierte Team aus Potsdam, wobei die Gastgeber nach einem mitreißenden Start arg ins Straucheln gerieten und 1:3 verloren, schüttelten die Grün-Weißen nur die Köpfe.

Zum Auftakt des Lindower Heimturniers entschied Potsdam mit Ach und Krach das Duell gegen Elsterwerda nach vier Sätzen für sich.

Anschließend schlugen die Lindower erstmals gegen Elsterwerda auf. Im Hinspiel gegen das Team aus dem Süden Brandenburgs noch 0:3 unterlegen, erwischten die Hausherren auch diesmal einen schlechten Start. Viele technische Fehler spielten Elsterwerda in die Karten (2:6). Holger Ribbentrop, der zusammen mit David Vogt als Trainergespann die Geschicke des Teams von Außen steuerte, nahm folgerichtig eine Auszeit. Fortan fand Lindow den Spielfaden, und lag Mitte des Satzes auch durch Aufschlagserien von Stefan Oestreich und Magnus Schlaugk mit drei Punkten in Front (13:10). Beim 18:13 war die Vorentscheidung in diesem Satz gefallen. Lindow verwandelte die dritte Möglichkeit zum Satzgewinn (25:23). Der zweite Satz war trotz einer Lindower Führung Mitte des Satzes (14:9) ausgeglichen. Jedoch brachten individuelle Fehler und Ungenauigkeiten in Annahme und Angriff den Gegner zurück ins Match. Routinier Stephan Richter: "Unser Spiel war teilweise nicht sehr ansehnlich, dafür aber kämpferisch stark geführt".

Am Ende des Satzes standen die Lindower beim Stand von 23:24 mit dem Rücken zur Wand. Auszeit. Dusel. Wende. Denn der Elsterwerdaer Aufschlag setzte um Millimeter neben der Seitenlinie auf. Durchschnaufen bei Grün-Weiß, dass mit zwei Big-Points Satz zwei einheimste.

Elsterwerdaer steckte trotz dieses schmerzlichen Satzverlustes nicht auf. Es blieb eine Partie auf Augenhöhe. Wieder hatte Lindow einen Vorteil Mitte des dritten Satzes (18:14). Und wieder schmolz der Vorsprung dahin. In der Crunchtime blieben die Hausherren jedoch konzentriert und siegten mit 28:26.

Im Match gegen Potsdam, das mit einem großem Kader angereist war, konnte der Gegner mit frischen Kräften stets nachlegen. Ribbentrop stellte seine erste Sechs um Zuspieler Chris Hannemann aufs Parkett. Ein Spielertausch auf dem Aufstellungsblatt sorgte jedoch für Verwirrung (siehe Nachgefragt). Trotz einer teilweise improvisierten Formation spielten sich die Lindower in einen Rausch. Für Potsdam blieb im ersten Satz nur die Zuschauerrolle. In Aufschlag und Angriff klappte bei Grün-Weiß einfach alles (25:16). Diese Euphorie wich aber schnell der Ernüchterung, denn der USV punktete fortan vor allem über den Aufschlag. Die drei weiteren Sätze waren geprägt von Aufschlagserien der Potsdamer, denen die Lindower Annahme nicht Herr wurde. Auch der Angriff fand nicht mehr sein Ziel. Psychologisch und taktisch konnte kein neuer Impuls gesetzt werden, so zeichnete sich die Niederlage ab (-14; -15; -14).

Lindow-Gransee II: Sandow, Genzmer, Richter, Odjakov, Hannemann, Stöckel, Oestreich, Engel, Redel, Schlaugk