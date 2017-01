artikel-ansicht/dg/0/

Falkensee (MOZ) Die Stadtverwaltung in Falkensee ist vor dem Hintergrund der Ausweitung der Wochenend-Nachtverbindung im Öffentlichen Personennahverkehr auf der Strecke Falkensee-Berlin offenbar zwischen die Fronten der Zuständigkeiten geraten. Das zumindest merkte nun der SPD-Ortsvereinsvorsitzende und Stadtverordnete Wolfgang Jähnichen kritisch an.

Die SPD-Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung hatte im Septembers des vergangenen Jahres einen Antrag zur Wochenend-Nachtverbindung gestellt, der mehrheitlich angenommen worden war. So sollte sich die Stadt gemäß des Beschlusses bei den zuständigen Aufgabenträgern dafür einsetzen, dass mindestens an den Wochenenden in der Zeit von 01.00 bis 04.00 Uhr zwischen Berlin und Falkensee eine halbstündige SPNV-/ÖPNV-Verbindung eingerichtet wird, so wie es in anderen Berlin-Anrainer-Städten wie Teltow, Henningsdorf, Erkner, Königs Wusterhausen und Oranienburg, die zum Teil wesentlich kleiner sind als Falkensee, üblich ist.

So hatte Bürgermeister Heiko Müller zuständigkeitshalber sowohl bei Infrastrukturministerin Kathrin Schneider (beide SPD) als Aufgabenträgerin für den SPNV und beim Landkreis als Aufgabenträger für den ÖPNV um eine mit anderen brandenburgischen Gemeinden vergleichbare Verbesserung des Wochenend-Nachtverkehres mit Berlin nachgesucht. Doch die nun vorliegenden Antworten irritierten und enttäuschten gleichermaßen, nachdem die Stadt der Aufforderung nachgekommen war. Das Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung teilte nun hierzu mit, dass, so Jähnichen, "nur eine Verbesserung von Nachtbusverbindungen zwischen Berlin und Falkensee in Frage käme. Zuständig dafür sei der Landkreis als Aufgabenträger. Der Landkreis wiederum teilte mit, dass "die Zuständigkeit für die nächtliche Bedienung das Land als Aufgabenträger des SPNV sei, da die entsprechende Verkehrsleistung von der S-Bahn erbracht werde". Jähnichens Fazit lautete: "Auch wenn die im Antrag genannten kommunalen Gebietskörperschaften teilweise nur ein Viertel der Falkenseer Einwohner aufzuweisen haben, übernimmt das Land als Aufgabenträger die entsprechende Finanzierung als Besteller der dortigen S-Bahn-Leistungen. Wo - wie in Falkensee - die Verbindung (nur) mit der Regionalbahn erfolgt, ist das Land fein heraus. Eine Übernahme der weitaus geringeren Kosten für einen diesbezüglichen ,Bus-Ersatzverkehr' wird abgelehnt. So deutlich haben sich bislang noch keine Aufgabenträger für eine Benachteiligung des Mittelzentrums Falkensee ausgesprochen."