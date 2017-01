Gerhard Brandt Ã¼berraschend verstorben

artikel-ansicht/dg/0/

Beinahe jeder kannte ihn, beinahe jeder schätzte ihn als Persönlichkeit. Gerhard Brandt, der stets das Wohl der Falkenseer im Blick und sich für die an der Bahnhofstraße ansässigen Unternehmen als langjähriger Vorsitzender der IGF vor dem Hintergrund einer ausgewogenen Zentrumsentwicklung eingesetzt hatte, verstarb bereits zu Jahresbeginn. Mit Atemnot war er zunächst in ein Krankenhaus eingeliefert worden, doch konnten die Ärzte nichts mehr für ihn tun.

Das Geschäft des Optikers, das er von seinem Vater 1980 in der Bahnhofstraße 54 in Falkensee übernommen hatte, besteht in Falkensee bereits seit 1945. 1991 hatte Brandt die IGF gegründet. Bis 2013 stand er der Interessengemeinschaft vor, ehe er den Vorsitz an seinen Nachfolger Ingo Nenn abtrat. Die Nachricht seines Todes erschütterte zahlreiche Falkenseer.

Bürgermeister Heiko Müller (SPD) sagte etwa: "Gerhard Brandt hat Falkensee gerade in den 1990er Jahren bis in die hohen 2000er Jahre ganz erheblich durch seinen Einsatz aktiv mitgeprägt. Er ist eine bemerkenswerte Persönlichkeit gewesen und hat als Motor der Interessengemeinschaft über zwei Jahrzehnte hinweg unverzichtbare Impulse gegeben. Das ist sehr außergewöhnlich."

Der Verwaltungschef erinnerte zudem an eine Anekdote, als Brandt zu Zeiten als Matthias Platzeck Ministerpräsident des Landes Brandenburg war, telefonisch dessen Büro informierte, er wolle mit ihm persönlich sprechen, die Angelegenheit jedoch telefonisch nicht mitteilte. "Er hat die Büromitarbeiter in der Staatskanzlei verblüfft und gesagt, er könne schriftlich nicht mitteilen, warum er das Gespräch mit Platzeck führen wolle, weil er alles nur im Kopf habe. Damit ist er dennoch durchgekommen, wenngleich er den Ablaufplan des damaligen Ministerpräsidenten erheblich durcheinandergewirbelt hatte." Um was es sich bei dem Gespräch konkret gehandelt hatte, ist nicht mehr bekannt.

Auch der Veranstaltungsmanager der Falkenseer Stadthalle, Heiko Richter, den Brandt vor einigen Jahren in die IGF geholt und zudem die Organisation des Stadtfestes übertragen hatte, zeigte sich erschüttert. "Sein Tod ist ein großer Verlust fürOhne ihn wäre ich persönlich niemals Mitglied der IGF geworden. Die Nachricht ist ein Schock für mich - und das gleich zu Beginn des Jahres", sagte er. Zahlreiche Weggefährten dankten im zudem dafür, dass er sich um ein aktives Zusammenleben von Alt- und Neufalkenseern stets bemüht hatte.