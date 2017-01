Heinz Kube: Im Einsatz fÃ¼r Neuendorf

artikel-ansicht/dg/0/

Neuendorf (GZ) Heinz Kube ist sozusagen ein Rückfalltäter, wenn es um Neuendorf geht. Bereits 1996 war er einer der Initiatoren der Bürgerinitiative (BI) "Neuendorfer Wald", die sich damals gegen die Ausweisung weiterer Waldflächen für den Kiesabbau einsetzte. 2016 steht sein Name wieder auf der Liste derjenigen, die die Bürgerinitiative wiederbeleben. Ihr erklärtes Ziel diesmal: Sie wollen verhindern, dass die Kiesgrube genutzt wird, um dort Bauschutt zu lagern. Für seinen Einsatz für Neuendorf wurde Heinz Kube nun offiziell von Ortsvorsteher Werner Schulz und Bernd Schreiber von der BI ausgezeichnet.

Im Eingangs- und Sitzbereich des Hauses von Kube hat die Auszeichnungstafel nebst Plakette einen Ehrenplatz an der Wand erhalten. Dass er sich über die Ehrung freut, ist dem 93-Jährigen anzusehen. Doch gleich kommt die Anmerkung, dass "ohne die Unterstützung der anderen Mitglieder der Bürgerinitiative und der Neuendorfer Nachbarn" auch sein Engagement ungehört verhallen würde. "Insofern sei es eine Auszeichnung für alle", stellt Heinz Kube kurz und knapp klar.

Geboren wurde Kube in Forst in der Lausitz. Er erlernte die Berufe eines Fahrradmonteurs und eines Kaufmanns und arbeitete unter anderem in Potsdam und Oranienburg. Die Kontakte nach Neuendorf ergaben sich während seiner Oranienburger Zeit, als er ein Erholungsgrundstück suchte und 1977 auch fand. 1993 siedelte die Familie dann ganz nach Neuendorf über. Als ausgewiesenen Umwelt- und Naturschützer würde sich Kube selbst gar nicht bezeichnen.

"Ich bin auch kein Jäger oder begeisterter Angler. Mir ist aber wichtig, dass der Wald und die Natur mit ihren Seen erhalten bleiben. Die Nutzung der Kiesgrube als Deponie würde diese Idylle zerstören und den Menschen einen Erholungsort wegnehmen, zu dem sich Neuendorf über die Jahrzehnte entwickelt hat", erklärt er dazu.