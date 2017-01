Auszeichnung fÃ¼r engagierte Senioren

artikel-ansicht/dg/0/

Oberhavel (OGA) Landrat Ludger Weskamp (SPD) und der Vorsitzende des Kreisseniorenbeirates, Karl-Heinz Grollmisch, haben am Montagmorgen bei einem feierlichen Frühstück in der Kreisverwaltung Senioren ausgezeichnet, die sich im Landkreis engagiere. "Politik und Verwaltung können vieles, aber nicht alles regeln", sagte Weskamp bei der kleinen Feier. Deshalb sei es ihm wichtig, den Menschen zu danken, "die helfen, dass Oberhavel ein lebens- und liebenswerter" Landkreis ist. Auf Vorschlag des Kreisseniorenbeirates ehrte der Landrat folgende Persönlichkeiten:

