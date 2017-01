MÃ¼llfrevel-Kunst

artikel-ansicht/dg/0/

Gutengermendorf (GZ) Mit einer ungewöhnlichen Kunstaktion machen einige Gutengermendorfer derzeit auf Müllfrevler aufmerksam. Am Schleichweg von Gransee nach Gutengermendorf wurden am Wegesrand weggeworfene Kaffeebecker und anderer Unrat zu einer Müll-Installation arrangiert. "Nachdem hier inzwischen sogar Fleischtüten entsorgt werden, wollten wir darauf aufmerksam machen, dass ,Coffee to go' bedeutet, dass der Kaffeebecher mitgenommen werden kann. Es bedeutet aber nicht, den leeren Becher dann in der Natur zu entsorgen, erklärt Simone Harhues ihre Aktivitäten und hofft, damit Denkanstöße zu geben.