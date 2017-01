Einwohnerzahl weiter gesunken

artikel-ansicht/dg/0/

Golzow (MOZ) Die Einwohnerzahl des Amtes Golzow ist 2016 auf 5248 gesunken. Damit hält der negative Trend weiter an. Im vorigen Jahr waren noch 60 Einwohner mehr gemeldet. Das geht aus der Statistik, hervor, die das Hauptamt Golzow veröffentlicht hat. Dabei ist die Situation in den Gemeinden sehr unterschiedlich. Durchweg positive Einwohnerzahlen meldet die Gemeinde Alt Tucheband. In allen Ortsteilen wohne nmehr Menschen. Sogar der Ortsteil Hathenow nähert sich mit 97 wieder der 100er Marke. Allein neun mehr leben im Ortsteil Alt Tucheband. Deutlich zugelegt hat auch der Ortsteil Zechin der Gemeinde Zechin. Dort lebten zum Stichtag 1. Januar 2017 zwölf Einwohner mehr.

artikel-ansicht/dg/0/1/1543392/

Weiter rückläufig ist die Zahl der Golzower. Dort leben noch 835 Menschen. 2009 waren es noch fast 1000. Einen deutlichen Rückgang verzeichnet auch Küstriner Vorland. Allein im Ortsteil Manschnow ist die Zahl von 1156 im Jahre 2016 auf jetzt 1121 zurückgegangen. Gleich 53 Einwohner weniger, nämlich 224, leben noch in Genschmar. Zu Neujahr 2016 waren es noch 277.

Für das gesamte Amtsgebiet war 2016 ein geburtenstarkes Jahr. 40 neue Erdenbürger wurden begrüßt, so viele wie seit 2009 nicht. Die meisten, nämlich 22, wachsen in Küstriner Vorland auf. So viele waren es seit sieben Jahren nicht. In Manschnow und Gorgast waren es acht, in Küstrin-Kietz sechs Babies. Gar keine Kinder wurden 2016 in Hathenow, Rathstock und Buschdorf geboren. Dafür konnte in Friedrichsaue mit einem Zwillingspärchen eine lange Durststrecke in punkto Neugeborene beendet werden. In Golzow sind es schon seit Jahren vier Babies im Jahr; die Zechiner freuen sich über sechs.

Relativ ausgeglichen stellen sich die Schülerzahlen bei den beiden Grundschulen in Golzow und Manschnow dar. Die Manschnower Schule besuchen derzeit 129 Kinder, die Golzower 124. Vor zehn Jahren gab es noch einen deutlichen Unterschied. Da lernten 139 in Manschnow und 107 in Golzow.

Auch die Einsätze der Feuerwehr weist die Statistik aus. Mit elf Löscheinsätzen waren die Brandschützer so wenig gefordert wie seit 2001 nicht mehr. Erfreulich auch: es gab keinen Fehlalarm. Anhaltend hoch bleibt hingegen die Zahl technischer Hilfeleistungen. Wie im Vorjahr mussten die Blauröcke zu 38 solcher Einsätze ausrücken.