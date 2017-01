Stresszeit in der Tomatenhalle

artikel-ansicht/dg/0/

Manschnow (MOZ) Ein großer blauer Laster aus Schwante bei Oranienburg hat am Montag rund 7500 Tomatenpflanzen in die Gewächshäuser des Manschnower Fontana-Gartenbaubetriebes gebracht. Sofort wurden die Pflanzen, darunter so beliebte Sorten wie Pureza, Solarino, die gelbe Bolzano und die braune Sacher ins Warme und auf die Hydrobänke gestellt sowie mit Wasser und Nährstoffen versorgt. Mitte November waren die Tomaten, die in den Niederlanden gezüchtet wurden, in Schwante eingetopft, informiert Fontana-Chef Klaus Henschel. Jetzt werden sie eine etwa zweiwöchige Stressphase durchmachen, um die Blütenbildung anzukurbeln. Das heißt, sie werden etwas knapp gehalten, was die Nährstoffzufuhr anbelangt. Vieles hängt in dieser Zeit davon ab, wie viel Sonnenlicht durch die Gewächshausdächer in die Halle kommt. Sobald sich die Blüten bilden, bekommen die kleinsten Fontana-Mitarbeiterinnen ihre Hochzeit: die Hummeln. Seit Jahren schon haben sie sich dafür bewährt, dass sie Tomatenblüten befruchten helfen. Und dann wird es auch gar nicht mehr so lange dauern, ehe Mitte/Ende März die ersten "Oderbruch-Tomaten" geerntet werden können, auf die sich die stets wachsende Fangemeinde im Oderland schon jetzt freut.