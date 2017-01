Krimidinner nach Edgar Wallace

artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg (MOZ) An diesem Donnerstag gibt es im Burghotel The Lakeside erstmals eine Veranstaltung der World of Dinner GmbH mit dem "Original Krimi-dinner". Versprochen wird "ein aufregender Ausflug in die Krimizeit der 1960er-Jahre" mit im Stil von Edgar Wallace inszenierten Verbrechen. Zudem werben die Veranstalter mit ihrer Kooperation mit der Stiftung "Humor hilft heilen" von Fernseh-Moderator Dr. Eckart von Hirschhausen. Sie fördert Humor in Krankenhäusern - zur Gesundung der Patienten. Bei den mehr als 100 Shows bundesweit werde eine Spendenaktion gestartet.

Im Mittelpunkt: Die Schwarzwildjagd über das Moor, Höhepunkt der schottischen Jagdsaison. Abschluss ist ein großer Wildschmaus auf einem geheimnisvollen Schloss. Diesmal nicht in Darkwood Castle, Stammsitz der Familie Ashtonburry, sondern in einem Landsitz in der Nachbarschaft. Der stand jahrelang leer. Seit dem tragischen Verschwinden seiner letzten Bewohnerin. Ein dunkles Geheimnis liegt über dem Ort. Die Wurzeln der Vergangenheit ziehen sich bis zu den Ashtonburrys. Kann Bourke, Chief Inspector a. D., zwischen den Gängen des Menüs mit den Gästen das Geheimnis lüften, bevor auch seine Verlobte, Lady Ashtonburry, in den Bann der Sage fällt?

Nach der Premiere am Donnerstag um 19 Uhr soll es weitere Veranstaltungen am 26. Januar, 3. und 16. Februar und am 2. und 16. März geben, bisweilen andere Episoden. Kosten: 79 Euro pro Person inklusive Vier-Gänge-Menü und Aperitif. Karten gibt es nur im Vorverkauf.

Tickets an allen bekannten Vorverkaufsstellen und unter Tel. 03341 34690