1000 BÃ¤ume mehr als vor 20 Jahren

Man kann dem Gemeindevertreter und Gärtnermeister Helmut May vorwerfen, er würde nur aus eigenem Antrieb - früher war er für die Baumpflege im Ort zuständig - ständig kritisieren, wenn die Sägen im Ort rumoren. Doch jetzt, in der Vogelsdorfer Straße, da hatte er Recht. Es ist tatsächlich passiert, dass zwei Bäume gefällt wurden, die noch stehen könnten.

Wie konnte das geschehen? "Wir haben seit Langem ein System zweiter Gutachten. Das heißt, der Erst-Gutachter beschaut sich alle 9000 Straßenbäume und bewertet sie. Unter anderem nach Vitalität, Totholz und so weiter. Das Ganze erst mit Belaubung und dann ohne", erzählt Udo Rößler. Der Fachgruppenleiter ist seit dem Sommer auch für das Straßenbegleitgrün zuständig. Liegt dann die Liste der zur Fällung empfohlenen Bäume vor, wird ein zweiter Gutachter beauftragt. So auch im vergangenen Jahr. Und es tun sich Unterschiede auf. Der Erstgutachter hatte 286 Bäume zur Fällung vorgeschlagen. Der zweite Gutachter kam auf 37. Hinzu kommt, dass es in der Gemeinde einen ehrenamtlichen Naturwart gibt, der sozusagen als Dritter auf das Ganze achtet.

Beauftragt wurde, wie schon so oft, die Firma Mainka aus Hennickendorf. Deren Mitarbeiter, betont Bauleiter Torsten Thiessenhusen, sind speziell ausgebildet. Sie nahmen u. a. an Lehrgängen am Institut für Baumpflege bei Hamburg, dem renommiertesten Institut in Deutschland, teil. Thiessenhusen verwahrt sich mit diesem Hinweis gegen einen Vorwurf in Neuenhagen, dass die Leute, die die Fällungen bzw. Pflegearbeiten ausführen, keine Ahnung hätten. "Wir bekommen von der Gemeinde eine Liste und die arbeiten wir ab. Da geht es um das Fällen, den Totholzbeschnitt und das Herstellen des Lichtraumprofils", zählt er auf. Bei Fragen stünden seine Mitarbeiter in Kontakt mit Evelin Hauch in der Verwaltung. Die bestätigt, dass bei Ausschreibungen, etwa für diese Arbeiten, auch die Zertifizierungen eine wesentliche Rolle bei der Vergabe spielten. Jedes Jahr nimmt Thiessenhusen mit seinen Baum-Fachleuten zudem an Schulungen des Fachverbandes teil. Umso ärgerlicher ist es für Thiessenhusen und die Verwaltung, wenn Bürger aus ihrer Laien-Sicht immer wieder Bewertungen abgäben. "Früher war es zum Beispiel ein Muss, dass ein Wundverschluss vorgenommen wird. Heute ist das sehr umstritten, gilt dieser Wundverschluss eher als Nährboden für Pilze, die dann dem Baum erst recht zusetzen", sagt Thiessenhusen.

Jeder Neuenhagener Straßenbaum trägt eine Nummer, so dass Verwechslungen ausgeschlossen sind. Doch der Teufel steckt im Detail. Datensalat ist Ursache dafür, dass es zum Jahresende zu einer Überschneidung kam. Die Daten des Erstgutachters wurden ins System eingespielt, die Daten des Zweitgutachters aber nicht. Deshalb standen in der Vogelsdorfer Straße zwei Bäume noch auf der Fällliste, die hätten stehen bleiben sollen.

"Das ist außerordentlich bedauerlich und ärgert uns selbst, aber, wir wollen da jetzt deutlich etwas ändern", kündigt Rößler an. In den kommenden Tagen will er sich mit den Vertretern der Nabu-Ortsgruppe zusammensetzen. Thema soll sein, dass die Ehrenamtler die Liste des Zweitgutachters bekommen und dann ihre Bewertung der Bäume abgeben, die zur Fällung empfohlen werden. Vielleicht wäre das ja auch eine Aufgabe für Helmut May. Ausgenommen seien Bäume, bei denen Gefahr in Verzug ist. Da lässt Rößler keine Diskussion zu. Um künftig Datensalat zu verhindern, soll Neuenhagen, so Rößlers Vorstellungen, in kleinere Abschnitte eingeteilt werden, so dass peu à peu die Bewertungen vorliegen und von den anderen Beteiligten überprüft werden können.

Eines ist dem Fachgruppenleiter aber noch wichtig, zu betonen: "Wir bekommen immer wieder den Vorwurf, wir würden das Grün zerstören. Doch wer sich die Fakten anschaut, wird bemerken, dass es grüner wird im Ort. Denn wir als Gemeinde pflanzen nicht nur 1:1 nach, sondern viel mehr. Vor 20 Jahren gab es im Ort etwa 8000 Straßenbäume, jetzt sind es 1000 mehr", sagt er. Die Verwaltung bemühe sich, dort zu ersetzen, wo gefällt wurde. In der Vogelsdorfer Straße, sagt Evelin Hauch, sind bereits 14 neue Bäume gepflanzt worden. An anderer Stelle wie etwa in der Schmidtstraße, wo es früher gar keine Allee gab, wurde eine angelegt. Für die insgesamt 114 gefällten Bäume im vergangenen Jahr wurden 123 Neue gepflanzt. Hinzu komme, dass es ein Alleenkonzept gebe, das akribisch umgesetzt werde.

60 000 Euro investiert die Gemeinde in jedem Jahr. Neuerdings ergänzt um bienenfreundliche Bäume wie etwa Robinien und Eschen. Denn die Gemeinde ist dem Projekt "Neuenhagen summt" einer bundesweiten Initiative beigetreten. Außerdem ist geplant, am Gruscheweg einen breiten Grünstreifen anzulegen, etwa für Ersatzpflanzungen, die nicht auf privatem Grund vorgenommen werden können.

Und auch der Westring sei so ein Beispiel, wo sich die Gemeinde um den Erhalt des Grüns bemühe. Dort wurde ein Kompromiss beim Straßenausbau gefunden, so dass nicht massiv gefällt werden muss, sondern nur eine Reihe Bäume verschwinden wird. Die 55 aber werden mindestens 1:1 in der vorhandenen Allee als Lückenpflanzungen ersetzt.