Einbruch in GeschÃ¤ft

Eisenhüttenstadt (MOZ) Unbekannte sind in der Nacht zum Montag in ein Geschäft in der Lindenallee eingebrochen. Bei den Betroffenen soll es sich nach Informationen der MOZ um eine Änderungsschneiderei in den Glaspavillons handeln. Über gestohlene Gegenstände und den Gesamtschaden liegen laut Polizei noch keine Erkenntnisse vor. Spezialisten der Kriminaltechnik haben die Spurensicherung übernommen. Die Kriminalpolizei führt die Ermittlungen.