Neuenhagener Karneval feiert vier Mal

artikel-ansicht/dg/0/

Neuenhagen (MOZ) Die Narren auf der Insel Neuenhagen kommen in dieser Session voll auf ihre Kosten. Unter dem Motto "Von Unterwasser bis zum All - der NCC jubelt überall" lädt der Neuenhagener Carneval Club zu vier Faschingsveranstaltungen jeweils in die Turnhalle der Insel-Grundschule ein.

artikel-ansicht/dg/0/1/1543399/

Die erste Karnevalshauptveranstaltung ist am 28. Januar um 20 Uhr. Dem folgt am 29. Januar um 15 Uhr der Kinderfasching. Am 3. Februar um 19 Uhr ist Rentnerfasching, und am 4. Februar beginnt um 20 Uhr die zweite Karnevalshauptveranstaltung.

Einlass zu den Veranstaltungen ist jeweils eine Stunde vor dem Beginn.

Den Kartenvorverkauf kündigt NCC-Präsident Uwe Bahr für den 14. Januar um 14 Uhr in der Bauernstube im Bürgerhaus Neuenhagen, Maxim-Gorki-Straße, an.