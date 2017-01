Ex-Bundestrainer Brand kritisiert Internet-LÃ¶sung fÃ¼r WM

artikel-ansicht/dg/0/

ass die Spiele lediglich via Stream auf der Homepage des Sponsors DKB übertragen werden sei für die «ältere Generation keine Alternative», sagte Brand im Interview mit der «Stuttgarter Zeitung» und den «Stuttgarter Nachrichten». Dass das Turnier in Frankreich in Deutschland nicht im Fernsehen übertragen wird, sei «schlimm, wirklich sehr bitter», sagte er.

«Wenn das Aushängeschild Nationalmannschaft bei einer WM nicht im Fernsehen gezeigt wird, ist das natürlich ein heftiger Schlag und das falsche Signal an den Nachwuchs.» Dem deutschen Team traut er den Sprung ins Finale zu. «Zwar lastet auf Kai Häfner enorme Verantwortung im rechten Rückraum, doch ich sehe keinen Schwachpunkt im deutschen Team», sagte Brand.