Gedenken im Gehweg

Frankfurt (Oder) (MOZ) 164 Stolpersteine erinnern in Frankfurt an während des Nationalsozialismus Verfolgte und Ermordete. Dazu gehörten vor allem Menschen jüdischen Glaubens. Es gab aber auch andere Opfergruppen, darunter Angehörige der Religionsgemeinschaft Zeugen Jehovas. Für drei von ihnen sollen am 31. Mai kleine Denkmale verlegt werden.

Fünf Seiten hat Hannelore Skirde über Menschen zusammengetragen, die einst in Frankfurt lebten und die verfolgt, erniedrigt oder ermordet wurden - weil sie als Zeugen Jehovas das nationalsozialistische Regime ablehnten. Das Papier der Regionalhistorikerin und bekennenden Angehörigen der Religionsgemeinschaft ist das Ergebnis einer jahrelangen, mühseligen Recherche. Darauf aufbauend werden in diesem Jahr am 31. Mai Stolpersteine für August Seelhorst und dessen Frau Regina Seelhorst (Große Müllroser Straße 54) sowie Ferdinand bzw. Wilhelm von Blume (Gubener Straße 66) verlegt. Für sieben weitere Zeugen Jehovas aus Frankfurt fehlen indes noch wichtige Angaben, vor allem zum letzten frei gewählten Wohnort. Erst dann können auch für sie zum Gedenken kleine, beschriftete Messingplatten ins Straßenpflaster eingelassen werden. Deshalb der Aufruf von Hannelore Skirde: "Gesucht werden vor allem Zeitzeugen, die sich noch an die Personen, an Erlebnisse und an deren Schicksal erinnern können", sagt sie, die selbst zig Archive durchforstet hat. Auf ihrer Liste stehen noch die Namen Frieda Bautze, Karl und Erna Klahm (geborene Gronert), Arthur Kramm, Margarete Sperling (geborene Meissner), Willi Höhne sowie Karl Schedl.

Bibelforscher - wie die Angehörigen der Zeugen Jehovas bis 1931 genannt wurden - gab es in Frankfurt laut Hannelore Skirde vermutlich ab 1917. Damals habe ein gewisser Baron von Tornow in der Region für die christlich orientierte Bewegung geworben. "In Gronenfelde gab es dann eine kleine Gruppe, größtenteils existierten die Zeugen Jehovas aber selbstständig und kannten sich untereinander nicht", berichtet die 70-Jährige.

Die Zeugen Jehovas wurden 1933 von den Nationalsozialisten verboten, ihre Anhänger anschließend systematisch verfolgt, viele in Konzentrationslager verschleppt und ermordet. Es wird von rund 10 000 Opfern in Deutschland ausgegangen. Der allererste Stolperstein, der in Frankfurt 2006 in der Großen Müllroser Straße verlegt wurde, erinnert an einen Anhänger der Glaubensgemeinschaft: Hermann Boian. Er war ab 1935 immer wieder Bespitzelungen, Verhören und anderen Repressalien ausgesetzt. Am 14. Januar 1939 wurde er von der Gestapo aus seiner Wohnung abgeholt und am 11. Juni ins KZ Sachsenhausen verschleppt, wo er am 22. Januar 1940 starb.

Auch in der DDR waren die Zeugen Jehovas verboten. Erst 1991 entstand in Frankfurt wieder eine Gemeinde, die seit 2000 im Saal im Schiefen Born (Frankfurt-West) zusammenkommt und in der Stadt missionierend aktiv ist.

Laut Carsten Höft von der Frankfurter Initiativgruppe Stolpersteine sollen diesmal an sieben Orten elf der quadratischen Messingplatten des Künstler Gunter Demnig verlegt werden. 175 sind es dann in Frankfurt und Slubice - so viele wie nirgend sonst in der Region.