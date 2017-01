BÃ¼cher sind immer noch in Mode

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1543403/

Nimmt sich immer gerne Zeit für eine Beratung: Marion Hahn, Leiterin der Stadtbibliothek in Seelow, im Gespräch mit Stammleser Alfred Haase. Der Seelower kommt regelmäßig in die Bücherei, in der es die größte Auswahl der Region gibt.

Nimmt sich immer gerne Zeit für eine Beratung: Marion Hahn, Leiterin der Stadtbibliothek in Seelow, im Gespräch mit Stammleser Alfred Haase. Der Seelower kommt regelmäßig in die Bücherei, in der es die größte Auswahl der Region gibt. © MOZ/Sandra Jütte

"Im Jahr 2016 hatten wir das erste Mal seit langem wieder einen Anstieg an Lesern", freut sich Marion Hahn, die Leiterin der Seelower Stadtbibliothek. Insgesamt 1200 Ausweisinhaber sind in ihrem System registriert, davon rund 800 aktive Leser. Das läge nicht zuletzt an neuen Kooperationen, etwa mit der Grundschule Dolgelin, gibt sie zu. Auch einige Asylbewerber hätten sich neu angemeldet. Neben Büchern wie "Deutsch als Fremdsprache" nutzen sie gerne einen der sechs Internetrechner in der Bibliothek. "Manche haben auch ihre Bewerbungen hier geschrieben. Da haben wir dann ein wenig geholfen", erzählt die 53-Jährige.

Den Trend, dass wieder mehr gelesen wird, kann auch Carin Blaesing vom Verein Neuhardenberg 2000 bestätigen. Dieser organisiert die örtliche Bibliothek, die vom Amt getragen wird. "Im Vergleich zu 2015 wurde bei uns wieder mehr ausgeliehen", sagt sie. Rund 175 aktive Leser zählt ihre Statistik, größtenteils Senioren, aber auch viele Schüler. "Bei den Jugendlichen gibt es dagegen noch Potenzial, an dem wir arbeiten können", meint Carin Blaesing. Senioren seien auch die fleißigsten Leser in ihrer Bibliothek, resümiert Annerosa Bastigkeit, die in Letschin die Bücher ausgibt und sortiert. Kinder würden dagegen eher weniger lesen als früher. Alle Bibliotheken in der Region arbeiten daher eng mit den örtlichen Schulen und Kitas zusammen und veranstalten regelmäßig Führungen, Lese-AGs und Projekttage. Die Leseförderung liegt auch Simone Kurz, Leiterin der Bibliothek in Manschnow, sehr am Herzen. "Man muss die Kinder durch gute Geschichten und die Art sie vorzulesen begeistern", sagt sie. Die Nutzerzahlen der Bibliothek in der Grundschule sind im Vergleich zu 2015 gleich geblieben. Im vergangenen Jahr musste Simone Kurz ihre Räume allerdings aufgrund eines Wasserschadens, für einige Monate schließen. Erst im September konnte die Leiterin ihre "Begegnungsstätte" wieder öffnen.

Auch Ralf Tomczik, Leiter der Bücherei in Alt-Zeschdorf, fährt regelmäßig in die Kitas und Schulen der Umgebung und liest dort vor. "Ich würde sagen, dass das Lesen wieder zugenommen hat", schätzt er. Seinen Bestand versucht er so aktuell wie möglich zu halten. "Ich kaufe viele Bücher gebraucht ein. Da kann man einiges sparen", gibt der 50-Jährige zu.

Dabei hat seine Bibliothek - ebenso wie Seelow und Neuhardenberg - im Vergleich zu noch kleineren Büchereien ein recht großes Budget zur Verfügung. Dafür ist die Ausleihe in den kleineren Bibliotheken meist kostenlos, während ein Ausweis etwa in Seelow, Letschin und Neuhardenberg ein paar Euro pro Jahr kostet.

Carola Kleinert in Neutrebbin hat für Neuanschaffungen ebenfalls wenig Geld zur Verfügung. Wie auch die Bibliothek in Golzow bekommt sie aber viele Bücher gespendet. Mit dem geplanten Umzug ins neue Gemeindehaus erhofft sie sich einen Aufschwung für ihre Bibliothek. "Dann kann ich hoffentlich mehr Kinder fürs Lesen begeistern", sagt sie. Diese würden zurzeit gerne Comics lesen. Bei Senioren sind dagegen historische Romane und Krimis beliebt. Der Renner in Simone Griegers Bibliothek in Golzow ist das "Guinessbuch der Rekorde". "Ich muss immer die aktuellste Version da haben", sagt sie.