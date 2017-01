Herr Lebuser aus Lebus

artikel-ansicht/dg/0/

Lebus (MOZ) Ein Lebuser in Lebus - das ist Günter Lebuser. Der 82-Jährige ist in der Oderstadt geboren und nach Jahrzehnten des freiwilligen Exils zurückgekehrt. Denn hier sei seine Heimat, sagt der Senior.

Wieder zu Hause: Seit 2005 lebt G├╝nter Lebuser wieder in der Oderstadt. Er ist der letzte Lebuser in Lebus.r © MOZ/Ines Weber-Rath

Das sogenannte Strohhaus am Amtsgarten, in dem Günter Lebuser vor fast 83 Jahren geboren wurde, gibt es schon lange nicht mehr. Er war das jüngste von acht Geschwistern, die mit ihren Eltern in einer der sieben städtischen Wohnungen lebten. Und die Familie war eine von etlichen Lebusers, die damals im Oderland zu Hause waren, unter anderem auch in Frankfurt und Booßen, erinnert sich Günter Lebuser. Heute ist er der letzte Lebuser in Lebus. Und das auch nur, weil er zurückkehrte.

Denn Günter Lebuser hatte seine Heimatstadt bereits 1957 verlassen. In der Stadt und der neuen LPG sei es damals "drunter und drüber gegangen", begründet der Senior, warum er seinem Bruder Karl in den Westen folgte. Beide verdienten als Bergleute in Duisburg damals gutes Geld. Doch die Gesundheit litt. Nach 25 Jahren wurde Günter Lebuser als 47-Jähriger erwerbsunfähig. Von da an nutzte er die Chance, nach Lebus zu fahren.

"Ich war ein halbes Jahr hier, ein halbes drüben", erinnert sich der Lebuser, dem sein Name und Geburtsort manches lustige Missverständnis eingebracht haben: "Ich wollte Ihren Geburtsort, nicht den Namen wissen." So oder ähnlich habe es bei Behörden öfter geheißen, erzählt Günter Lebuser lachend.

Seit wann es Familien namens "Lebuser" in der einstigen Bischofsstadt gab, weiß der Senior nicht. Er geht davon aus, dass sein Name nicht von Lebus, sondern aus dem Französischen stammt, ihn Hugenotten einst nach Preußen brachten. Das habe sein Bruder Karl in der französischen Kriegsgefangenschaft erfahren. Fakt ist: Der Name ist in ganz Deutschland verbreitet. Zu einem Familientreffen ortsfremder Lebuser sei vor etwa zehn Jahren auch ein Amerikaner in die Stadt gekommen, erinnert sich Ortschronist Manfred Hunger. Er hat der Gruppe Lebus gezeigt, weiß, dass diese Lebuser davon ausgehen, dass sie der Stadt ihren Namen verdanken.

Günter Lebuser ist seit 2005 wieder Bewohner der Stadt. Als ein Cousin damals sein Häuschen am Fuße der Kirche verkaufen wollte, griff er zu, beendete sein Pendeln. Zwei seiner drei Kinder blieben im Ruhrpott zurück, ein Sohn lebt in Norddeutschland. "Meine Heimat ist hier", sagt der geistig fitte, aber gehbehinderte alte Herr, um den sich Freunde und Bekannte rührend kümmern.

Die Erinnerung an seine Kindheit und Jugend in Lebus ist wach. Am 6. Februar 1945 musste die Familie die Stadt verlassen, floh über Schönfließ, Hohenjesar und Falkenhagen bis nach Wittenberge. "Dort hat uns der Russe eingeholt", sagt Günter Lebuser. Im Juni 1945 war die Familie wieder zu Hause - im zerstörten Lebus.

